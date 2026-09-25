São Felipe do Oeste tem aprovada proposta de R$ 977 mil para reforma de unidade de saúde

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/09/2026 às 09h19

Uma proposta de aproximadamente R$ 977,1 mil para reforma de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde de São Felipe d'Oeste foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite de Rondônia (CIB-RO).

A medida consta na Resolução nº 273/2026, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

O investimento previsto é de R$ 977.112, sendo R$ 976.562 provenientes de emenda parlamentar federal e outros R$ 550 de contrapartida do município.

Os recursos são destinados à reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, ampliando a possibilidade de melhoria da estrutura física utilizada para atendimento da população.

A aprovação da proposta representa uma etapa necessária para viabilizar o investimento. A publicação, entretanto, não significa que a obra já tenha começado.

O próximo ponto a ser acompanhado será o avanço dos procedimentos administrativos necessários para liberação e aplicação dos recursos, além da futura execução da reforma.