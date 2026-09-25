Judô Universo troca o quimono pelo piquenique e leva famílias para o Parque Natural

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 10h09

Porto Velho (RO) – O barulho do tatame vai dar lugar ao riso solto no parque. No próximo domingo (27), a academia Judô Universo promove o seu tradicional Piquenique em Fmília, a partir das 8h, no Parque Natural Municipal de Porto Velho. A ação reúne alunos, pais, irmãos e avós para uma manhã que tem pouco a ver com competição e tudo a ver com pertencimento.

O encontro acontece em um momento simbólico. No último dia 5 de setembro, a academia realizou o V Festival Judô Universo, apontado pela organização como o maior festival interno de judô já realizado em Rondônia. Foram horas de lutas, medalhas e arquibancada lotada.

Agora, a proposta é inversa: desacelerar.

"Nós passamos semanas focados em desempenho, técnica e disciplina. O piquenique é o nosso jeito de lembrar que o judô começa na família. É onde a criança aprende a respeitar, a cair e a levantar. Queremos que os pais vivenciem isso fora do dojô", explica Sensei Marcos Grützmacher, diretor da academia.

Mais que um esporte, uma ferramenta de convivência

A iniciativa surge como resposta a uma queixa comum entre professores e pais: a falta de tempo de qualidade e o excesso de telas na rotina das crianças. Em vez de mais uma atividade com horário marcado, a academia propõe o ócio criativo: estender uma toalha na grama, dividir o pão, correr descalço e brincar.

Para a Família Judô Universo, que tem como filosofia a formação cidadã através do esporte, o contato com a natureza também faz parte do aprendizado. O Parque Natural, localizado na avenida Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira, foi escolhido justamente por oferecer um espaço seguro, arborizado e de fácil acesso para as famílias da capital.

A ação é aberta e colaborativa. Cada família contribui como pode para o café da manhã compartilhado: um bolo, suco, frutas ou pães. A ideia é que todos se sintam parte da construção do momento.

O piquenique reforça uma cultura da academia Judô Universo: mais do que formar campeões, formar pessoas com memórias afetivas e relações saudáveis.

Piquenique da Família Judô Universo

Data: Domingo, 27 de setembro de 2026

Horário: A partir das 8h da manhã

Local: Parque Natural Municipal de Porto Velho (Av. Prefeito Chiquilito Erse, antiga Rio Madeira)

Público: Alunos da Judô Universo e familiares

O que levar: Um prato de comida ou bebida para compartilhar no café da manhã coletivo