Ex-ator da Globo se envolve em acidente e surpreende com atitude

Por IG

Publicada em 25/09/2026 às 10h41

Um acidente de trânsito envolvendo o ator Guilherme Leicam terminou de forma inesperada em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um entregador bateu na traseira do carro do artista e ficou preocupado com os prejuízos provocados pela colisão. Diante da situação, Leicam tentou tranquilizá-lo e, com a ajuda da esposa, decidiu oferecer apoio financeiro ao trabalhador. O caso foi registrado em um vídeo publicado pelo ator nas redes sociais.

Nas imagens, o entregador explica que se assustou enquanto dirigia. Segundo ele, havia um carro saindo do local e, ao olhar para o veículo, não percebeu que o automóvel de Leicam havia freado. “Eu não vi ele freando não. Eu entrei na traseira dele”, relatou durante uma ligação telefônica.

Depois da batida, Leicam perguntou ao homem se o veículo era dele e se ele possuía habilitação. O trabalhador respondeu que tinha CNH, estava com a documentação regularizada e que utilizava o carro para trabalhar como entregador.

Ao perceber o desespero do rapaz com os danos provocados no veículo, o ator demonstrou preocupação com a situação. “Tá trabalhando, tadinho. Tá desesperado aqui. Tô tentando ver o que a gente faz”, disse Leicam durante uma ligação.

Esposa decide ajudar com Pix

Enquanto o ator conversava ao telefone, sua esposa, Anna Clara Leicam, acompanhava a situação pelo viva-voz. Ao saber que o homem estava trabalhando e preocupado com o prejuízo, ela decidiu enviar R$ 1 mil por Pix para ajudá-lo com os reparos.

“Vou mandar R$ 1.000 pra ele”, afirmou Anna Clara. Na sequência, Leicam explicou ao entregador que os dois queriam ajudá-lo de alguma maneira. Surpreso, o trabalhador perguntou se a oferta era realmente séria, e o ator confirmou que sim.

Leicam também afirmou que eles conseguiriam resolver os danos provocados no próprio carro e disse que o entregador não precisava se preocupar com o veículo do casal. Além disso, ofereceu o contato de uma pessoa que poderia ajudá-lo a avaliar e reparar o automóvel. Em outro momento do vídeo, o ator afirmou que não é favorável a discussões no trânsito.