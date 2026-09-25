Sesdec promove capacitação de profissionais para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher

Por SECOM

Publicada em 25/09/2026 às 11h42

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp), realiza, na segunda-feira (28), às 9h, em Porto Velho, a aula de abertura do Programa de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – Curso de Atualização.

A atividade acontece no Auditório Governador Jerônimo Garcia de Santana, no 9º andar do Edifício Rio Pacaás Novos, e reúne 40 profissionais da segurança pública. A capacitação tem como objetivo qualificar os profissionais para o enfrentamento à violência contra a mulher e o acolhimento às vítimas.

Realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio da Diretoria de Segurança Pública, o curso terá 120 horas de carga horária, na modalidade virtual síncrona, com dois encontros semanais e previsão de encerramento em fevereiro de 2027. Participam profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Sesdec.

A formação aborda temas como Lei Maria da Penha, feminicídio, violência doméstica, atendimento humanizado, medidas protetivas, prevenção à revitimização e políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.