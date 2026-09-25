Cras Paulo Freire promove palestra sobre saúde da pessoa idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 25/09/2026 às 12h02

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, realizou, na tarde da quinta-feira (24), uma palestra voltada ao grupo de pessoas idosas atendido pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Com o tema “Saúde do Idoso no Geral”, a atividade foi conduzida pela médica Daniela, que abordou aspectos relacionados aos cuidados com a saúde durante o processo de envelhecimento, contribuindo para ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos que favoreçam a qualidade de vida das pessoas idosas.

A ação foi coordenada pela assistente social Marinês Soares, com a participação das estagiárias do curso de Serviço Social, Leize Machado de Assis e Arinete Pereira, e integra as atividades desenvolvidas pelo Cras Paulo Freire junto às famílias e aos grupos acompanhados pelo PAIF.

Informação e prevenção

Encontro ofereceu orientações e esclareceu dúvidas sobre o envelhecimento, reforçando a prevenção, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas idosas

Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de receber orientações sobre cuidados gerais com a saúde e esclarecer dúvidas relacionadas ao envelhecimento. A proposta é fortalecer o acesso à informação e estimular a adoção de atitudes preventivas, contribuindo para que as pessoas idosas tenham maior autonomia e qualidade de vida.

As atividades realizadas com os grupos acompanhados pelo PAIF também fortalecem a convivência e os vínculos familiares e comunitários, proporcionando espaços de diálogo, troca de experiências e acesso a informações importantes para o cotidiano.

Para a coordenadora do Cras Paulo Freire, Valdira Gonzaga da Silva, ações como essa contribuem para aproximar os serviços das necessidades da comunidade e fortalecer o acompanhamento realizado pela unidade.

Atividades do PAIF fortalecem a convivência e os vínculos familiares e comunitários, promovendo diálogo, troca de experiências e acesso a informações importantes

“Promover ações de orientação e informação em saúde é também uma forma de fortalecer a autonomia e a qualidade de vida das pessoas idosas. Esses encontros realizados pelo Cras proporcionam convivência, acolhimento e troca de experiências, onde também podemos levar informações que contribuem para um envelhecimento mais saudável e com dignidade”, destacou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.

“Cuidar da pessoa idosa é valorizar sua história e garantir que ela tenha acesso a informação, saúde, convivência e direitos. A Prefeitura, por meio dos Cras e da rede de assistência social, desenvolve ações que aproximam os serviços das comunidades e contribuem para um envelhecimento mais saudável, ativo e com qualidade de vida”, afirmou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

O Cras Paulo Freire integra a rede de proteção social básica do município e desenvolve ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, à prevenção de situações de vulnerabilidade e ao acesso das famílias aos serviços, programas e benefícios da assistência social.