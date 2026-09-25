Professores do ensino fundamental participam de última etapa de formação do PROALFA/PAIC em 2026

Por ASSESSORIA

Publicada em 25/09/2026 às 11h46

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizou, na última terça-feira (22), a última etapa do ciclo regional de formação do PROALFA/PAIC em 2026.

A capacitação aconteceu no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menézio de Victo e reuniu professores que atuam nos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira e Theobroma.

Durante a formação, os profissionais participaram de atividades voltadas ao aprimoramento das práticas pedagógicas, com abordagem de temas como fluência e compreensão leitora, produção textual e educação antirracista.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o trabalho desenvolvido em sala de aula, especialmente no processo de alfabetização, contribuindo para o aperfeiçoamento das estratégias de ensino e para uma educação cada vez mais inclusiva e voltada à aprendizagem dos estudantes.