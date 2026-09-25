Na Zona Sul de Porto Velho, Bruno Scheid volta às origens e afirma: “É por essa Rondônia que sigo caminhando”

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 10h38

O candidato ao Senado Bruno Scheid (PL) voltou ao Caladinho, na Zona Sul de Porto Velho, para uma caminhada de campanha pelo bairro onde cresceu. Hoje residente em Ji-Paraná, ele percorreu as ruas acompanhado de apoiadores, conversou com moradores e destacou o significado de retornar à região nesta reta final da disputa.

“Hoje tem Zona Sul, aqui no Caladinho. Importante caminhada na região que me viu crescer, na capital”, afirmou Bruno. Ao passar novamente pelo bairro, o candidato reforçou uma mensagem que pretende levar a todo o estado: conhecer a realidade das pessoas de perto e manter o diálogo com a população como parte do trabalho no Senado.

A agenda reuniu moradores e apoiadores ao longo do percurso. Para Bruno, a ligação com o Caladinho ajuda a explicar o compromisso de representar Rondônia por inteiro, sem deixar de lado os bairros da capital ou os municípios do interior. É nesse sentido que ele se apresenta como candidato a senador de todos os rondonienses.

“Eu sei de onde vim. Minhas raízes estão aqui. E é por essa Rondônia que sigo caminhando!”, declarou. “Eu sigo no meio do povo, olhando no olho e conhecendo de perto cada canto da nossa terra. É por Rondônia que eu quero trabalhar.”

Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado, Bruno intensifica as agendas de rua e a mobilização de apoiadores antes da votação. No Caladinho, a caminhada colocou lado a lado sua história na Zona Sul e o compromisso que defende para Brasília: ouvir os rondonienses, levar suas demandas ao Senado e trabalhar pelo estado inteiro.