Escola segura começa antes da violência: Dr. Benedito Alves propõe reforço na prevenção em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 11h21

A escola deve ser um ambiente de aprendizado, convivência e segurança. Mas episódios de violência em ambientes escolares mostram a necessidade de fortalecer ações de prevenção e resposta rápida para proteger estudantes, professores e funcionários.

Para o Dr. Benedito Alves, a segurança nas escolas precisa ser trabalhada antes que situações de risco aconteçam, com protocolos claros e integração entre educação, famílias e forças de segurança.

> “A escola precisa estar preparada para prevenir e também para agir diante de uma situação de risco. Segurança começa com planejamento, treinamento e integração entre todos os envolvidos”, afirma.

A proposta é fortalecer protocolos estaduais de prevenção e resposta, incluindo capacitação de profissionais, monitoramento adequado, canais para comunicação de situações de risco e integração com as forças de segurança.

Outro ponto importante é o cuidado com a saúde emocional dos estudantes e profissionais. A identificação precoce de situações de violência, bullying ou sofrimento psicológico pode ajudar a evitar que problemas se agravem.

A segurança escolar, portanto, não depende apenas da presença policial. Ela envolve prevenção, informação, estrutura, acompanhamento e capacidade de resposta.

Para Dr. Benedito Alves, investir nesse conjunto de medidas significa criar condições para que alunos e profissionais possam exercer suas atividades com mais tranquilidade e segurança em escolas de todo o estado.