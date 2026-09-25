Maternidade Mãe Esperança abre 6 vagas para Residência Médica com inscrições até outubro

Por Taiana Mendonça

Publicada em 25/09/2026 às 11h10

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Residência Médica da Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME). Ao todo, estão sendo oferecidas 6 vagas para médicos para o ano letivo de 2027.

O certame oferta 4 vagas para Ginecologia e Obstetrícia e 2 vagas para Psiquiatria, ambas com duração de 3 anos e ingresso direto.

O prefeito Léo Moraes reforça que os médicos interessados devem se atentar ao calendário para não perderem a oportunidade. "Não deixem para a última hora. A Mãe Esperança é um símbolo da nossa saúde e queremos os melhores profissionais conosco para fortalecer o atendimento da nossa população e somar na trajetória desses profissionais".

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até às 18h do dia 19 de outubro de 2026, através do site da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS): www.amrigs.org.br , ou pelos portais parceiros (ACM e AMMS). As informações sobre valores de taxas e orientações para pagamento estão disponíveis diretamente no sistema de inscrição.

Etapas

A seleção contará com duas etapas:

- Prova Teórico-Objetiva: Agendada para o dia 22 de novembro de 2026, aplicada em Porto Velho e em outras capitais.

- Análise Curricular: Avaliação de títulos e histórico acadêmico de forma eletrônica.

O resultado final dos aprovados será divulgado no dia 28 de dezembro de 2026, e as atividades acadêmicas e práticas terão início em 1º de março de 2027.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca os ganhos para a formação profissional e para a rede pública. "É uma excelente oportunidade para os médicos consolidarem sua formação em uma instituição de referência, ao mesmo tempo em que fortalecemos o atendimento prestado na nossa capital".

Para conferir o edital completo e o cronograma detalhado, clique aqui.