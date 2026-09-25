Justiça Federal manda retomar transposições e reenquadramentos NA/NI dos ex-Territórios

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 10h12

A Justiça Federal concedeu, nesta quinta-feira (24), uma liminar que determina a retomada dos processos de transposição e de reenquadramento nos níveis auxiliar e intermediário (NA/NI) dos servidores dos ex-Territórios. A decisão atende ao pedido apresentado pelo líder sindical Almir José. Com ela, os julgamentos devem voltar a andar, com a publicação de novas portarias.

Os processos estavam parados desde junho. Naquele mês, a comissão responsável pelos ex-Territórios suspendeu os julgamentos alegando o período eleitoral. A medida deixou em espera milhares de servidores que aguardam o reconhecimento de seus direitos, muitos deles há anos.

Diante da paralisação, Almir José entrou com uma ação judicial pedindo que os trabalhos continuassem. O pedido foi aceito em caráter liminar.

"Mais uma vitória! A Justiça disse sim. Como não desistimos, fomos à luta, e a Justiça mandou continuar", comemorou Almir.

Segundo ele, o que mais pesa é o tempo. Grande parte dos servidores atingidos já passou dos 60 anos. "Chega de injustiças! Muitos desses servidores já passaram dos 60 anos e não podem mais esperar", afirmou.

O próximo passo, de acordo com o líder sindical, é garantir que a decisão seja cumprida. A equipe jurídica vai agir para que a comissão retome os julgamentos imediatamente.

"Eu não desisto de vocês. Nunca desistirei! Pelos direitos de quem trabalha, somos inegociáveis", declarou Almir José.

CONFIRA A DECISÃO: