Prefeitura abre seleção para reforçar a Atenção Primária com 211 profissionais em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 25/09/2026 às 09h55

A Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), oficializou a abertura do processo seletivo do Programa APRIMORA SUS Porto Velho, executado em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP). A iniciativa vai selecionar 211 participantes de níveis médio, técnico e superior para atuar na Atenção Primária à Saúde (APS) e no desenvolvimento de projetos de inovação na rede municipal.

A medida trará benefícios diretos para a população, com o reforço de médicos nos consultórios, atendimento odontológico garantido, presença de equipes multiprofissionais nos bairros e maior agilidade na recepção e acolhimento dos usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O prefeito Léo Moraes destacou o foco da gestão ao trazer novos profissionais para o município. "Estamos trazendo mais de 200 profissionais para atuar diretamente no dia a dia da população, fortalecendo os postos de saúde para resolver os problemas perto da casa das pessoas e evitar que todos precisem ir para as UPAs. É investimento direto na ponta, cuidando das pessoas onde elas mais precisam".

Formação em serviço e oportunidades

Vale ressaltar que a seleção não se trata de concurso público para cargo efetivo, mas sim da concessão de bolsas de estímulo à inovação e formação em serviço. O projeto tem duração temporária de até 12 meses, com jornada de 30 a 40 horas semanais nas unidades de saúde de Porto Velho.

As bolsas mensais variam de R$ 2.500,00 a R$ 20.000,00, conforme a função e a escolaridade do participante. As oportunidades contemplam médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e saúde bucal, além de agentes de acolhimento, regulação e apoio à gestão.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou a importância do programa para a gestão da saúde pública e para os participantes. "O APRIMORA SUS é um divisor de águas para a nossa rede, pois une a melhoria da assistência com a inovação e a formação continuada em serviço. É uma oportunidade excelente para os profissionais de saúde que desejam atuar no SUS com uma bolsa atrativa, aprendizado constante e supervisão qualificada. Ganham os profissionais, que se qualificam e trabalham motivados, e ganha a Semusa, que eleva o padrão do atendimento prestado à comunidade", afirmou a secretária.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, do dia 25 de setembro de 2026 (a partir das 12h) até o dia 29 de setembro de 2026 (às 22h, horário de Porto Velho), no endereço eletrônico ibap-selecoes.com.br.

A seleção ocorrerá por meio de análise curricular e documental. Os aprovados iniciarão as atividades em 03 de novembro de 2026.

Principais datas do certame:

- Inscrições: 25/09/2026 a 29/09/2026

- Divulgação das Inscrições Recebidas: 30/09/2026

- Resultado Preliminar: 09/10/2026

- Recursos: 09 e 10/10/2026

- Homologação do Resultado Final: 16/10/2026

- Início das Atividades: 03/11/2026