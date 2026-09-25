Xi Jinping pede diálogo com EUA e alerta contra conflito entre potências

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 25/09/2026 às 09h49

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quinta-feira (24) que China e Estados Unidos reforcem o diálogo e evitem transformar a rivalidade entre as duas potências em confronto.

A declaração foi feita na Casa Branca, durante a visita de Estado de Xi aos Estados Unidos e antes da reunião com o presidente americano, Donald Trump.

"Diante das mudanças de importância histórica no nosso mundo e na nossa época, China e Estados Unidos, como duas grandes potências, compartilham uma responsabilidade histórica" pelo progresso da humanidade, afirmou o líder chinês.

Xi defendeu que os dois países podem continuar competindo, mas ressaltou que a disputa não deve ultrapassar determinados limites.

"A China e os Estados Unidos não devem ultrapassar a linha do conflito e do confronto", declarou.

O presidente chinês também pediu que Washington e Pequim busquem "reforçar a comunicação" e "cooperar com sinceridade".

Xi anuncia envio de pandas aos Estados Unidos

Durante a visita, Xi também anunciou que a China enviará dois pandas-gigantes ao zoológico de Atlanta.

Os animais, chamados Ping Ping e Fu Shuang, foram apresentados pelo presidente chinês como "embaixadores da amizade" entre os dois países e deverão chegar aos Estados Unidos nos próximos dias.

O gesto retoma a chamada "diplomacia dos pandas", prática usada há décadas por Pequim como símbolo de aproximação e boa vontade nas relações com outros países.