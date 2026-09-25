Ação Noturna na UBS Vista Alegre reforça prevenção e cuidado com as famílias

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 09h14

Na noite de 22 de setembro, a equipe da UBS Vista Alegre realizou mais uma importante ação de prevenção e promoção da saúde, com a pesagem dos beneficiários do Bolsa Família e a atualização da vacinação.

A iniciativa amplia o acesso aos serviços de saúde e permite acompanhar de perto as condições de saúde das famílias, mantendo os cuidados e a prevenção em dia.

Nosso reconhecimento a todos os trabalhadores das equipes dos postinhos, que se dedicam diariamente, muitas vezes além do horário convencional, para levar atendimento, orientação, acolhimento e prevenção à população.

É a saúde de Espigão d’Oeste presente onde o cidadão precisa: cuidando, prevenindo e promovendo mais qualidade de vida para todos.