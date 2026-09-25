Briga termina em tentativa de homicídio a facada em distribuidora

Por pvhnoticias.com

Publicada em 25/09/2026 às 09h00

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (25), após tentar matar um rival durante uma discussão em uma distribuidora de bebidas na Rua Petrolina, bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

Segundo a polícia, o suspeito teria sido agredido com um soco pela vítima, de 42 anos, durante o desentendimento. Após deixar o local, ele teria ido até a própria residência, pegado uma faca e retornado para atacar o desafeto.

Durante a ação, a vítima foi atingida por um golpe de faca e sofreu ferimentos graves. Equipes de atendimento médico foram acionadas e encaminharam o homem ao Hospital João Paulo II.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades e conseguiu localizar o suspeito enquanto ele tentava fugir. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio.