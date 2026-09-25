Homem e mulher são encontrados mortos em Machadinho

Por Plantaojaru.com.br

Publicada em 25/09/2026 às 08h40

Fagner Rocha Resende, de 37 anos e Yasmim Oliveira Kagich, de 18 anos, foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira, 24 de setembro, dentro de uma residência na Rua Beija-Flor, no bairro Bom Futuro, em Machadinho do Oeste (RO). A Polícia Civil investiga o caso, tratado inicialmente como possível duplo homicídio.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo MachadinhoNews, há suspeita de que as vítimas tenham sido alvo de um duplo homicídio. As circunstâncias das mortes, no entanto, ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada e permanece no local, realizando o isolamento da área e aguardando a chegada da Perícia Técnico-Científica para os procedimentos necessários.

Até o momento, as identidades das vítimas e a possível motivação para o crime não foram divulgadas.

A ocorrência segue em andamento e novas informações poderão esclarecer como as mortes aconteceram.