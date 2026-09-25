Prefeito articula criação da Nova Guarda Mirim no município de Cacoal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/09/2026 às 09h05

Um projeto que durante anos fez parte da história de Cacoal pode ganhar uma nova etapa. Por iniciativa do prefeito Tony Pablo, a Prefeitura começou a articular a criação da Nova Guarda Mirim, retomando uma experiência voltada à formação cidadã de crianças e adolescentes.

Para avançar na proposta, Tony Pablo recebeu, nesta quarta-feira, 23 de setembro, representantes da Polícia Militar de Rondônia. O encontro discutiu os caminhos necessários para estruturar o programa e possibilitar que a iniciativa volte a atender jovens cacoalenses.

A intenção é resgatar uma experiência que marcou gerações no município, adaptando o projeto à realidade atual. A proposta prevê atividades no contraturno escolar, com ações voltadas à disciplina, cidadania, civismo, respeito, responsabilidade e convivência social.

Durante a reunião, o prefeito colocou a administração municipal à disposição para discutir com a Polícia Militar a estrutura necessária para implantação da Nova Guarda Mirim.

“É um projeto que já fez parte da história de Cacoal e que pode novamente contribuir para a formação dos nossos jovens”, destacou Tony Pablo.

Programas semelhantes são desenvolvidos em outros municípios de Rondônia, principalmente com adolescentes, promovendo aproximação com as instituições e participação positiva na comunidade.

Prefeitura e Polícia Militar deverão agora avançar nas tratativas sobre estrutura, organização, número de participantes e funcionamento. A proposta é transformar a retomada do projeto em uma nova oportunidade de formação para crianças e adolescentes de Cacoal.