Vagas para a Corre Jaru 45 anos se esgotam em menos de quatro horas

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 11h14

As inscrições para a Corre Jaru 45 anos, corrida promovida pela Prefeitura de Jaru em comemoração aos 45 anos de emancipação do município, já estão encerradas. As mil vagas disponibilizadas foram preenchidas em menos de quatro horas após a abertura das inscrições.

A corrida será realizada no dia 1º de novembro (domingo), a partir das 18h, com percursos de 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina.

A competição contará com a categoria Elite e também com disputas por faixa etária: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 anos ou mais.

Os primeiros colocados da categoria Elite e de cada faixa etária, nas modalidades masculina e feminina, receberão premiação em dinheiro. Os valores serão divulgados pela organização a partir da próxima semana.