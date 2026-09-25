Asfalto, recursos e ações: Jean Oliveira e Márcia Oliveira destacam avanços em Novo Horizonte

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 08h20

Saúde, infraestrutura urbana e rural, educação, assistência social e agricultura ganharam destaque durante reunião realizada na noite de terça-feira (22), em Migrantinópolis, distrito de Novo Horizonte do Oeste. O encontro apresentou ações e investimentos por meio de recursos destinados pelo candidato a deputado estadual, Jean Oliveira, que busca o quinto mandato, e destacou também a atuação e histórico de trabalho da candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, na região da Zona da Mata.

Nos últimos dois anos, Jean Oliveira direcionou recursos que ultrapassam R$ 10 milhões para Novo Horizonte, contemplando diferentes áreas consideradas essenciais para o município. O conjunto de investimentos apresentado durante o encontro evidencia ações voltadas a demandas da população e iniciativas com reflexos diretos na infraestrutura e na qualidade de vida dos moradores.

Na infraestrutura, os investimentos já ultrapassam 10 quilômetros de pavimentação, sendo 5,4 km de asfalto em Novo Horizonte; e 4,9 km de asfalto em Migrantinópolis. Mais do que ampliar a malha viária, as obras contribuem para melhorar a mobilidade, aumentar a segurança no deslocamento e facilitar o acesso da população a serviços e comunidades.

“Nosso compromisso com Novo Horizonte é de trabalho e atenção às necessidades da população. Destinamos recursos para diferentes áreas, buscando atender demandas que impactam diretamente a vida das pessoas. Nosso trabalho é com resultados e representa uma atuação próxima dos municípios, buscando transformar recursos em ações concretas”, afirmou Jean Oliveira.

Conhecida na região pela atuação na área de assistência social, Márcia Oliveira destacou a continuidade das ações voltadas à promoção da dignidade e à melhoria da qualidade de vida da população. Segundo ela, a parceria com Jean Oliveira também busca ampliar a articulação e a destinação de recursos para atender às necessidades dos municípios e contribuir para o desenvolvimento de Rondônia.

RECONHECIMENTO E RESULTADOS

Durante o pronunciamento, o prefeito de Novo Horizonte, Ronaldo Delazari, também destacou as ações e os recursos destinados por Jean Oliveira ao município. Ele ressaltou os investimentos em áreas estratégicas e os resultados observados no desenvolvimento local, reforçando a importância das parcerias para a execução de obras e iniciativas que atendam às demandas da população.

O encontro terminou com a participação de moradores e apoiadores, que acompanharam a apresentação das ações e investimentos destinados ao município, destacando a importância da articulação entre representantes públicos, lideranças e comunidade para a continuidade de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de Novo Horizonte e da região.