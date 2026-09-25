SEMAS promove capacitação sobre Busca Ativa Escolar para profissionais da rede de educação

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 08h37

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou uma capacitação técnica com orientadores e coordenação da Rede de Educação de Rolim de Moura, com foco na Busca Ativa Escolar. Ação realizada pelo CRAS orientou profissionais sobre fluxos de atendimento e articulação entre Educação e Assistência Social

A capacitação foi ministrada pela diretora do CRAS, Letícia Kathleen Costa, que apresentou orientações sobre a função da Assistência Social no processo de Busca Ativa, além dos programas, serviços e benefícios disponíveis na rede socioassistencial.

Durante o encontro, também foram abordados os fluxos de encaminhamento e a importância da atuação integrada entre Educação e Assistência Social para identificar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e garantir o acesso aos direitos e às políticas públicas.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, destacou a importância do trabalho conjunto entre os setores. “Quando Educação e Assistência Social atuam de forma integrada, conseguimos identificar as situações de vulnerabilidade com mais agilidade e fortalecer a rede de proteção para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados. ”

A iniciativa reforça o trabalho intersetorial da rede de proteção e contribui para a prevenção da evasão escolar, o acompanhamento das famílias e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.