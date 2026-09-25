Nikolas em Rondônia com Bruno Scheid; Acir celebra mudança nos pedágios da BR-364; e Caerd fica nas mãos do próximo governo

Por Sérgio Pires

Publicada em 25/09/2026 às 08h46

JUÍZA APOSENTADA DIZ QUE HÁ UM HOSPÍCIO JURÍDICO NO BRASIL E QUE SE AS COISAS NÃO MUDAREM ESTE ANO, TUDO VAI PIORAR

Não sobrou pedra sobre pedra. Um vídeo, divulgado pela juíza aposentada e agora candidata a deputada federal Euma Tourinho, no seu Instagram, é daqueles depoimentos que não se pode ignorar, sob pena de não se saber, com segurança, o que está acontecendo com o alto judiciário do nosso país. Ela começa assim: “hoje, existe um hospício jurídico no Brasil!”. E isso é apenas a ponta do iceberg de todas as verdades que comenta...

Euma afirma, no vídeo, que “se hoje eu desse aula como dei na Unir, onde fui professora, primeira colocada no concurso, eu teria muita dificuldade de ensinar meus alunos”. Prossegue: sou especialista em Direito Constitucional; tenho mais de 800 horas de estudo, na especialização desta matéria. E a sensação que eu tenho é a que milhões de brasileiros têm: de que hoje temos um hospício jurídico”.

A ex-magistrada continua: “não é um hospício jurídico apenas de loucos. Ele existe com uma Brasília contaminada. Tem muita gente que fala sobre impeachment, mas não propõe nenhuma mudança de acesso ao Supremo. Tem muita gente que tem processo no Supremo”.

“Tem muita gente que briga no plenário – sublinha – “e depois sai para jantar junto. Isso ninguém me contou. Isso eu vi. Tem partido que se diz de direita e tem Ministério no governo federal, três, quanto Ministérios”, protesta.

Vai mais longe: “você aí que briga por política, igual a briga de torcedores de futebol que se matam, saiba que os caras lá em cima saem para fumar charutos juntos. Isso enoja a gente. Brasília precisa ter gente ficha limpa de verdade”, puxa a sardinha para seu assado.

Brasília, para Euma, precisa de gente que brigue pelo povo de verdade; que brigue pelo que falta: escolas, hospital, remédio, segurança pública, “porque os caras lá não estão nem aí!”.

Depois de abordar o escândalo envolvendo Vorcaro e tanta gente poderosa, Euma diz que acredita em gente que vá para lá e que não tenha telhado de vidro. Que não seja contaminado por estes grupos políticos nojentos.

Ela conclui, atacando aqueles que chama de donos do dinheiro e os donos dos acordos. “não precisamos deles, mas sim de gente corajosa, que possa bater de frente de verdade; que proponha leis que combatam o crime organizado, porque ele está infiltrado em Brasília”.

E, com realismo, a juíza que foi competente em sua carreira e quer agora quer representar Rondônia em Brasília, avisa: “se a gente não mudar este ano, a coisa vai ficar muito pior”!

O DEPUTADO DE QUASE 1 MILHÃO E MEIO DE VOTOS VEM A RONDÔNIA, PARTICIPAR DE ATO PROMOVIDO POR BRUNO SCHEID

A proximidade entre o bolsonarista Bruno Scheid, escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar uma cadeira ao Senado por Rondonia e o jovem deputado Níkolas Ferreira, o mais votado do país em 2022 (mais de 1 milhão e 470 mil votos) , se consolidou nos últimos tempos.

Se ampliou na caminhada do jovem parlamentar entre Minas e Brasília, ond tranejto de quase 240 quilômetros, acompanhada por milhares de pessoas. Depois, mais recentemente, no Amapá, onde ambos discursaram contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que sentou em cima e impede a abertura de abertura de processo de impeachment contra Alexandre de Moraes.

Agora, a relação entre ambos se consolidará com a vinda de Níkolas a Ji-Paraná, neste domingo pela manhã. Uma grande concentração liderada por Scheid e por apoiadores da direita em Rondônia, fará um ato de protesto contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

A expectativa divulgada pelos organizadores é realizar uma grande mobilização de apoiadores da direita, apresentada pelo grupo como o maior evento do gênero na região Norte. Depois de Bruno ir ao Amapá participar da mobilização ao lado de Níkolas, será o deputado mineiro quem virá a Rondônia para participar do evento programado para a segunda maior cidade do Estado.

O "Fora Moraes" está marcado para o próximo domingo, às 10h30, e deverá reunir apoiadores e lideranças políticas. Níkolas Ferreira e Bruno Scheid estarão entre os principais participantes da mobilização, que, segundo os organizadores, pretende atrair participantes de diferentes municípios de Rondônia.

NEM ADIVINHAÇÃO OU BOLA DE CRISTAL: APENAS A OPINIÃO SOBRE O QUE VAI DAR NA DISPUTA PELO GOVERNO, NO PRIMEIRO TURNO

Faltando dez dias para a eleição, o que pode acontecer ainda em relação à disputa pela principal cadeira do Palácio Rio Madeira/CPA, ocupada há oito anos por Marcos Rocha? Se todas as pesquisas que merecem crédito estiverem erradas, a grande surpresa poderia ser o fim da corrida ao Governo ainda no primeiro turno. Qual a chance real de isso acontecer?

O que se ouve nas ruas é de que Marcos Rogério e Adailton Fúria devem ir para o segundo turno. É definitivo? Claro que não é. Hildon Chaves, por exemplo, pode ser catapultado por alguma carta na manga; alguma surpresa de última hora e chegar lá. Tudo pode acontecer. As disputar eleitorais podem ter reviravoltas em minutos, quem dirá em dez dias!

Contudo, se der a lógica, a opinião deste modesto, mas experiente cronista é que sim, haverá segundo turno. E não, não haverá mudanças de última hora. Apostando uma guaraná sem açúcar, este escriba acha que, no primeiro turno, Marcos Rogério será o primeiro, seguido de perto por Adailton Fúria. Hildon Chaves será o terceiro, um pouco mais distante. O quarto será Expedito Netto. O quinto será Pedro Abib e o sexto, Samuel Costa.

Bola de cristal? Adivinhação? Terceiro olho? Nada disso. Apenas constatação do que apontam as poucas pesquisas que merecem crédito e o que se ouve nas ruas, nos corredores, nos bastidores. Claro que é um palpite que pode ser alvo de toda a contestação, até porque é apenas uma constatação pessoal, baseada em informações pessoais.

O que um blogueiro não pode ser é omisso, nas suas ideias e opiniões. Pode errar, por quebrar a cara, mas não pode se omitir. Num blog de Opinião, tem que ter...opinião. E é isso que se está dando aqui, sobre a sucessão estadual.

REDE AMAZÔNICA E SGC PROMOVEM DEBATES ENTRE OS CANDIDATOS AO GOVERNO ANTES DA VOTAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO

Além dos que já foram realizados, incluindo o da TV Norte, nesta quarta-feira, em que apenas dois candidatos (Pedro Abib e Samuel Costa) compareceram, pelo menos mais dois debates antes das urnas, neste primeiro turno, estão agendados entre os seis candidatos ao Governo de Rondônia. Todos comparecerão?

O penúltimo será na Rede Amazônica (Globo) na próxima terça-feira, dia 29, com início logo depois da novela das nove. Para este confronto, todos os seis candidatos (Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa) já confirmaram suas presenças. O mediador será o jornalista Júlio Mosquera e a duração, em torno de duas horas.

O último dos confrontos está programado para 1º de outubro, a quinta-feira antes das urnas ou seja, a três dias da eleição, neste primeiro turno que entra na reta final. Será realizado pelo Sistema Gurgacz (SGC). O debate da emissora vai começar às 17 horas e também deve ter a duração de duas horas. Segundo o SGC, todos os seis postulantes já confirmaram presença, incluindo Hildon Chaves, que a princípio só iria no da Globo. O mediador ainda não foi anunciado.

Caso haja segundo turno, o que tudo leva a crer que realmente vai acontecer, duas emissoras já anunciaram suas datas: a SICTV/Rondônia, onde é sempre decisivo, agendou seu debate para 13 de outubro. Já a Rede Amazônica/Globo nove dias depois, em 22 de outubro, mais perto da eleição.

LICITAÇÃO DESERTA E O BOM SENSO POR LINHAS TORTAS: NENHUMA EMPRESA APARECEU PARA ASSUMIR A ASSUMIR A CAERD

Foi por linhas tortas, mas, no final, o bom senso venceu. Como não apareceu nenhuma empresa interessada na privatização da Caerd, para atender os serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto por 35 anos, o assunto vai morrer, ao menos por algum tempo. Só voltará à pauta (se voltar) quando o próximo Governador, a ser eleito agora, decidir.

Não houve nenhuma proposta para assumir a concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 40 cidades. A sessão para recebimento dos documentos aconteceria nesta última terça-feira, na Bolsa de Valores, em São Paulo. Contudo, a licitação foi declarada deserta, expressão usada quando o prazo termina sem qualquer interessado em disputar o certame.

A concorrência teria o valor estimado de 8 bilhões e 477 milhões de reais. O contrato prevê contrato de 35 anos e outorga fixa mínima de 567 milhões de reais, pelo edital da licitação. O projeto prevê a exploração exclusiva da infraestrutura dos serviços de água e esgoto nos 40 municípios abrangidos pela concessão.

Quais serão os próximos passos? A privatização, que causou tantos debates e até confrontos entre candidatos ao Governo, no fim das contas não deu em nada. Agora, o novo governo é quem vai decidir quais os rumos da Caerd e do seu mais de 1 bilhão de reais em dívidas.

Surgirá ainda algum consórcio para assumir um projeto de tal grandeza e ao custo de quase 8 bi e meio? Esperemos para ver...

PREFEITO ANUNCIA PORTAS ABERTAS PARA PRIMEIROS ATENDIMENTOS DO NOVO HOSPÍTAL MUNICIPAL E UNIOVERSITÁRIO

Os olhos de Léo Moraes brilham de alegria, cada vez que ele fala sobre o novo Hospital Universitário Municipal, que começa seus primeiros atendimentos laboratoriais à população já nesta segunda-feira, dia 28, muito antes do que planejado anteriormente.

Tudo está sendo feito para que os atendimentos iniciais de três especialidades (Ortopedia, Oftalmologia e Cardiologia) possam acontecer desde o primeiro dia. Num vídeo que postou em suas redes sociais, o Prefeito mostra a frente do prédio e caminha nas salas onde serão feitas as consultas e os exames.

Ele explica e mostra: o primeiro passo é a sala de consultas. “Se tem necessidade de exames (mostra no vídeo), “já vem para a sala de Raio X; ou faz a tomografia de última geração, mostrando o equipamento já disponível ou o eletrocardiograma, ultrassonografia ou exames laboratoriais”.

As equipes do novo hospital já estão ligando para as pessoas que estão reguladas, para que se dirijam ao novo hospital, para os primeiros atendimentos. Para o novo hospital, a Prefeitura comprou, com recursos próprios, o prédio onde funcionava o Hospital das Clínicas, na rua João Goulart, próximo à Pinheiro Machado e o doou à Unir. Da parceria. Surgiu o primeiro hospital municipal universitário, que será gerido pela Ebserh, empresa do governo federal que administra hospitais.

No futuro, o novo hospital terá cerca de 150 leitos. “Nesta segunda-feira, dia 28, começa a primeira etapa deste grande sonho que começa a ser concretizado”, diz Léo Moraes. E complementa: “o melhor ainda está por vir”!

QUATRO POLÍTICOS QUE JÁ PRESIDIRAM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTÃO ENTRE OS 26 CANDIDATOS PARA 24 VAGAS

São 260 candidatos para apenas 24 cadeiras. Quase onze concorrentes por vaga. A disputa pela Assembleia Legislativa está acirrada, até porque 21 dos atuais componentes da Casa buscam mais um mandato. Todos, aliás, com boa estrutura de campanha e com dinheiro para gastar. Obviamente têm boa vantagem sobre seus concorrentes. Alguns, como o deputado Luizinho Goebel, uma liderança do Cone Sul, buscam seu quinto mandato.

Entre os concorrentes, destacam-se pelo menos quatro candidatos que já presidiram a Assembleia Legislativa. O que comandou a Casa há mais tempo, há cerca de 14 anos, foi Hermínio Coelho. Ele agora trabalha duro para voltar ao parlamento estadual. Os outros três comandaram a ALE mais recentemente.

De trás para a frente, registre-se o mandato de Laerte Gomes, com grandes realizações. Depois veio Alex Redano, Marcelo Cruz e novamente Alex Redano. São todos deputados experientes, que sempre se destacaram em seus mandatos.

Entre os demais 239 nomes, há muitos deles que já têm serviços prestados em suas regiões. Muitos são vereadores, outros líderes comunitários, empresários, empreendedores, gente do campo e da cidade. São homens e mulheres, jovens, gente de meia idade e até idosos, sonhando com uma cadeira no legislativo estadual.

Aliás, em relação a mulheres, há apenas 144 delas, num total de 432 candidaturas. Um terço apenas, num momento em que se faz grande esforço para que cada vez mais, as mulheres participarem do processo eleitoral. Já foram bem mais, em eleições passadas, infelizmente.

ACIR COMEMORA: COBRANÇA ABSURDA DE EIXO DE CAMINHÃO NÃO UTILIZADO NOS PEDÁGIOS DA BR 364 ESTÁ SUSPENSO

Mesmo sem mandato formal, o empresário Acir Gurgacz, que busca novamente um mandato no Senado, jamais deixou de defender os interesses de Rondônia em Brasília. Nesta semana, seus esforços junto a órgãos do Ministério dos Transportes deram resultado prático. Pelo menos até a metade de novembro, quando o assunto volta a ser discutido, está proibida a cobrança do terceiro eixo dos caminhões, quando não estão sendo usados, no sistema de pedágios da BR 364.

Esta cobrança absurda é apenas mais uma das excrescências do programa de privatização da BR 364, em que o consórcio vencedor está autorizado a cobrar os pedágios mais caros do país e, ainda, pouco tem dado de retorno aos usuários da rodovia.

A cobrança mesmo com o eixo suspenso, ou seja, sem utilizar a rodovia em absolutamente nada, acabou causando vários protestos entre os caminhoneiros, que já sofrem uma série de problemas, até pelos preços exorbitantes que pagam pelo pedágio. A medida vale até que sejam instalados os sensores necessários para identificar corretamente quantos eixos estão efetivamente em uso.

Os pagamentos vinham gerando críticas do setor, porque aumenta o custo das viagens, inclusive quando os caminhões trafegavam vazios. Para Acir, “a mudança representa uma conquista importante para uma categoria essencial ao desenvolvimento de Rondônia e ao escoamento da produção estadual”.

Acir Gurgacz fez questão de anunciar que continuará defendendo uma cobrança de pedágio mais justa, com critérios corretos e respeito aos trabalhadores que movimentam a economia de Rondônia. "Essa luta vale a pena. Seguiremos firmes ao lado dos caminhoneiros e de todos que produzem e transportam as riquezas do nosso Estado", concluiu.

MARCELO LEMOS QUER SER DEPUTADO E ANUNCIA CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO CENTRO DE COMBATE À DIABETES, EM JI-PARANÁ

Marcelo Lemos está no terceiro mandato consecutivo como vereador e hoje preside a Câmara de Ji-Paraná. Tem uma longa vida pública de serviços prestados à sua coletividade. Nesses anos todos, ficou conhecido por correr atrás de recursos tornando-se referência na região. Agora, busca o apoio do eleitorado para se tornar deputado estadual pelo Republicanos.

Lemos está bastante otimista. Afirma que sua candidatura ganhou corpo em torno da causa que tirou do discurso e transformou em projeto: o Centro de Atendimento ao Diabetes de Ji-Paraná, que já tem terreno definido e 3 milhões de reais garantidos pela atual deputada federal Silvia Cristina e candidata ao senado para a construção da sede da entidade.

Sobre o novo Centro para ajudar doentes com Diabetes, o presidente da Câmara anuncia para breve a construção, em terreno já destinado a ela, em frente à Unidade Básica de Saúde do BNH, no bairro Mário Andreazza, no 2º distrito. "Nossa expectativa é de que o Centro ofereça tratamento e acompanhamento adequados, com profissionais capacitados". Será o primeiro centro do gênero em Rondônia e, possivelmente, um dos primeiros da região Norte.

Em setembro, a pesquisa Brasil Dados colocou Marcelo entre os 24 candidatos a deputado estadual com chances reais de chegar à Assembleia. Registrada na Justiça Eleitoral com o número RO-08019/2026, o levantamento deu ainda mais esperanças ao candidato de chegar ao seu objetivo.

PERGUNTINHA

Você não fica com uma pulga atrás da orelha quando o governo brasileiro não aceita decisão dos Estados Unidos e outros 14 países, que incluíram PCC e Comando Vermelho, além de outros 24 grupos criminosos em uma lista de organizações narcoterroristas transnacionais, que precisam ser combatidas e extirpadas dos seus países e onde quer que atuem?