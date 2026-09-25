OAB Rondônia celebra o Dia da Jovem Advocacia com a 13ª Reunião da CJA e debate sobre negociação e mediação

Por Ascom/OAB/RO

Publicada em 25/09/2026 às 08h52

Em alusão ao Dia da Jovem Advocacia, comemorado na quarta-feira, 23, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), por meio da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), realizou a sua 13ª Reunião Ordinária da Comissão da Jovem Advocacia. O evento presencial ocorreu às 19h na Escola do Legislativo e reuniu advogados, advogadas, estudantes e especialistas da área jurídica.

Guiado pelo tema “O melhor advogado não é o que sabe mais a lei: é o que sabe conduzir a conversa”, o encontro destacou a importância de desenvolver habilidades de comunicação, negociação e gestão de conflitos no dia a dia da profissão.

Diálogo Interdisciplinar e Prática Profissional

A reunião contou com um painel de debates focado na aplicação prática dos métodos consensuais de solução de conflitos, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Os palestrantes abordaram como a postura negociadora e a escuta ativa agregam valor ao atendimento ao cliente e à celeridade na resolução de litígios.

O painel reuniu os seguintes especialistas:

• Vitória Alexandre: Mediadora, Professora e Especialista em Conciliação, Mediação e Arbitragem;

• Mário Sérgio: Advogado, Mediador e Professor de Mediação, Negociação e Arbitragem;

• Marcella Ignez: Advogada Trabalhista e Membro da Comissão da Jovem Advocacia;

• Isabela Paludo: Psicóloga, Mediadora, Professora e Mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça.

Durante as exposições, foram debatidas as interseções entre o Direito e a Psicologia na condução de conversas complexas, ressaltando que o perfil do advogado contemporâneo vai além da atuação contenciosa nos tribunais.

Compromisso e Valorização da Jovem Advocacia

O presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB RO, Dr. Renan Correia, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento da classe no estado.

“Marcar o Dia da Jovem Advocacia com um debate prático sobre negociação reflete a nossa visão de futuro para a profissão. O mercado atual exige profissionais completos, capazes de construir pontes e solucionar disputas com eficiência e diálogo. A CJA e a OAB Rondônia seguem de portas abertas para dar todo o suporte necessário aos novos inscritos, defendendo prerrogativas e criando oportunidades reais de crescimento.”

A realização da 13ª Reunião da CJA reafirma o compromisso contínuo da OAB Rondônia sob os pilares de impulsionar, defender e cuidar da advocacia rondoniense.

Dra. Leticia Nalin, destacou o cuidado na estruturação do evento e a adesão da classe. “Pensamos cada detalhe desta reunião para criar um ambiente acolhedor, onde os novos advogados pudessem não apenas absorver conhecimento prático com profissionais incríveis, mas também fazer networking e sentir que a OAB é a sua casa. O sucesso e a casa cheia nesta noite mostram a força e a sede de aprendizado da nossa jovem advocacia.”