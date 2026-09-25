Dupla encapuzada tenta invadir hospital após homem ser atacado a facão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/09/2026 às 08h30

A Polícia Militar precisou retornar ao Hospital Regional de Vilhena depois que dois homens encapuzados e armados com facas tentaram entrar na unidade para alcançar um paciente que havia sido ferido horas antes. Barrados por profissionais do hospital, os suspeitos foram até o estacionamento e danificaram veículos.

A vítima havia sido encaminhada para atendimento médico após sofrer golpes de facão. Segundo o relato feito à polícia, o homem estava acompanhado de outras pessoas quando dois indivíduos com os rostos cobertos se aproximaram. Um deles passou a golpeá-lo.

O primeiro acionamento da Polícia Militar ocorreu após o homem ser encontrado caído no chão, com intenso sangramento na cabeça. O Corpo de Bombeiros Militar também foi chamado, realizou o atendimento pré-hospitalar e levou o ferido ao Hospital Regional, onde ele permaneceu sob cuidados médicos.

Já durante a manhã, funcionários da unidade voltaram a chamar a Polícia Militar. A dupla teria aparecido no hospital armada com facas e tentado acessar o prédio para chegar ao cômodo em que a vítima recebia atendimento. Os homens afirmaram que pretendiam terminar de tirar a vida do ferido.

A entrada foi impedida pelos profissionais do hospital. Sem conseguir chegar à área interna, os suspeitos passaram a agir no estacionamento da unidade.

Pelo menos dois veículos estacionados na área externa tiveram os pneus cortados com facas. Entre eles estava o carro de uma funcionária do hospital. Depois da ação, os dois fugiram.

Patrulhamentos foram realizados pela Polícia Militar nas imediações em busca dos envolvidos. O caso foi registrado para investigação da Polícia Civil sobre a autoria e a motivação da tentativa de homicídio e dos atos de vandalismo.