Jovem é detido com mais de 800 gramas de cocaína em residência

Por extraderondonia.com

Publicada em 18/09/2026 às 09h30

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um jovem foi detido após ser abordado com uma porção de cocaína e R$ 2.490 em dinheiro na Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

A ocorrência foi registrada no bairro Cristo Rei, após informações sobre movimentação suspeita em uma residência localizada na região.

Durante a abordagem, realizada nas proximidades do Cemitério Municipal, foram encontrados com o jovem aproximadamente 10 gramas de cocaína. Questionado sobre a droga, ele teria informado que a substância seria comercializada e que faria a entrega a um comprador pelo valor de R$ 300.

Após a abordagem, os policiais foram até a residência de onde o jovem havia saído. Segundo o registro da ocorrência, ele afirmou ser proprietário do imóvel e indicou locais onde havia outras porções de entorpecentes.

No banheiro da casa, embaixo da pia, foram encontrados aproximadamente 65 gramas de cocaína. Sobre a pia havia duas balanças e uma mochila contendo embalagens com vestígios de substância semelhante a entorpecente, além de diversas embalagens novas que, segundo o relato, seriam destinadas ao acondicionamento da droga.

Também foi apreendida uma faca que, conforme informado pelo próprio jovem, seria utilizada para dividir o entorpecente.

Ainda de acordo com o registro, no guarda-roupa do quarto do jovem foram localizados mais 771 gramas de cocaína e um simulacro de arma de fogo. Sobre uma mesa, havia ainda R$ 50 em dinheiro. Uma bicicleta elétrica também foi apreendida.

Ao todo, foram contabilizados aproximadamente 846 gramas de cocaína, considerando a porção encontrada durante a abordagem e as demais localizadas na residência.

O jovem teria relatado que havia começado a comercializar drogas cerca de 30 dias antes e que havia recebido o entorpecente aproximadamente cinco dias antes. Segundo ele, a droga teria sido obtida de forma consignada pelo valor de aproximadamente R$ 17 mil, com a intenção de quitar o débito após a venda.

Ele também teria afirmado que esperava arrecadar cerca de R$ 50 mil com a comercialização da quantidade apreendida.

Durante a ocorrência, outro homem, apontado como cunhado do jovem, estava no interior da residência, acompanhado dos dois filhos menores do casal. A esposa do detido esteve no local e ficou responsável pelas crianças.

O jovem e os materiais apreendidos foram encaminhados para as providências cabíveis. Ele não informou às autoridades a identidade ou outras informações sobre a pessoa que teria fornecido o entorpecente.