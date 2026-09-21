Homem é esfaqueado após discussão de bar em São Miguel do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/09/2026 às 13h50

A ocorrência envolvendo um homem ferido com uma faca em São Miguel do Guaporé foi registrada, em tese, como tentativa de homicídio. No local onde o caso aconteceu, foram encontradas marcas de sangue e feitos registros para auxiliar na apuração.

O episódio ocorreu por volta das 2h40 da madrugada deste domingo (20), em um bar situado na esquina da Avenida Cacoal com a Rua Jatobá. A vítima sofreu um golpe de faca na região abdominal.

Uma ambulância municipal foi acionada para prestar socorro. O homem ferido foi encaminhado ao hospital.

De acordo com o relato de uma testemunha que estava no estabelecimento, dois homens consumiam bebidas alcoólicas antes de uma discussão ser iniciada. Ainda conforme essa versão, um suspeito já identificado teria atingido a vítima com a faca.

O depoimento da testemunha será analisado pelas autoridades e confrontado com os demais elementos reunidos durante a investigação.

A motivação da discussão e a dinâmica completa do episódio ainda deverão ser esclarecidas no decorrer da apuração.