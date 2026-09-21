Água tratada ainda não chega a todos: Dr. Benedito Alves coloca saneamento no centro do desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 13h40

Quando se fala em desenvolvimento de Rondônia, é comum pensar em grandes obras, rodovias, produção agrícola e investimentos. Mas existe uma infraestrutura menos visível e que interfere diretamente na vida das famílias: o saneamento básico.

Em diferentes municípios rondonienses, moradores ainda convivem com problemas relacionados ao acesso à água tratada, à coleta e ao tratamento de esgoto e à drenagem urbana. São dificuldades que aparecem no cotidiano, especialmente em períodos de chuvas, quando áreas sem drenagem adequada podem enfrentar alagamentos e outros transtornos.

A ausência de saneamento também está relacionada a problemas ambientais e de saúde pública. Quando uma família não tem acesso adequado à água e ao tratamento de esgoto, as consequências ultrapassam os limites de sua residência e atingem toda a comunidade.

Desenvolvimento que chega à casa das pessoas

Para o Dr. Benedito Alves, melhorar os indicadores de saneamento precisa fazer parte das prioridades de desenvolvimento do estado. A proposta é ampliar os investimentos e estabelecer metas para reduzir, de forma progressiva, os déficits existentes nos municípios.

> “Desenvolvimento não pode ser medido apenas pelas grandes obras. Uma família ter água tratada, esgoto adequado e uma rua que não alaga também é desenvolvimento. Precisamos estabelecer metas e trabalhar para que o saneamento chegue a mais famílias em todas as regiões de Rondônia”, afirma.

O avanço do saneamento também pode contribuir para melhorar a qualidade dos espaços urbanos, reduzir impactos ambientais e criar condições mais adequadas para o crescimento das cidades.

Um desafio que exige planejamento

Resolver o déficit de saneamento exige planejamento de longo prazo, investimentos e integração entre Estado, municípios e empresas responsáveis pelos serviços. Cada região possui necessidades diferentes, mas o objetivo deve ser comum: ampliar o acesso à infraestrutura básica.

Em Rondônia, levar água tratada, esgoto e drenagem para mais famílias significa investir diretamente em saúde, dignidade e qualidade de vida.

Porque uma cidade só pode ser considerada verdadeiramente desenvolvida quando o progresso também chega dentro da casa das pessoas.