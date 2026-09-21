Atividade da Semeia conscientiza estudantes sobre preservação ambiental e incentiva o cultivo de espécies nativas

Por Natalino FS

Publicada em 21/09/2026 às 14h25

Na manhã desta segunda-feira (21), em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), promoveu palestras educativas para alunos. A iniciativa contou com a participação de professores e colaboradores das escolas e teve como objetivo destacar a importância das árvores para o equilíbrio do planeta e para a qualidade de vida da população.

As palestras foram conduzidas por Geovana Fernandes, coordenadora de Educação Ambiental, e Micaelle Zorzanello, Técnica Florestal, sob a supervisão do secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa. Durante a atividade, as profissionais compartilharam informações sobre o cultivo, os cuidados e a preservação das árvores, além de distribuírem sementes de espécies nativas da região.

A ação também proporcionou aos estudantes um momento de perguntas, aproximando as crianças das questões relacionadas à preservação ambiental. Ao final da palestra, os alunos agradeceram pela iniciativa e compartilharam os conhecimentos adquiridos, destacando a importância de cuidar da natureza.

Como forma de incentivar a participação das crianças, sementes foram entregues aos estudantes para que pudessem levá-las para casa e iniciar o cultivo, reforçando a importância da responsabilidade ambiental desde a infância.

Educação ambiental durante todo o ano

Segundo o secretário da Semeia, João Luiz Barbosa, o trabalho de conscientização ambiental é desenvolvido de forma contínua e busca envolver toda a comunidade. “O trabalho está sendo feito em parceria com a Sedam. As sementes são adquiridas com os povos indígenas da nossa região e serão distribuídas com a mensagem de preservação do meio ambiente. O Dia da Árvore é celebrado em 21 de setembro, mas trabalhamos o ano inteiro com Educação Ambiental”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a educação ambiental e a formação de cidadãos conscientes sobre a importância da preservação dos recursos naturais.