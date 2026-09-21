Pixbet e a segurança no celular: 5 hábitos que o Face ID não substitui

Por Redação

Publicada em 21/09/2026 às 15h10

Em Porto Velho, o calor das quatro da tarde empurra todo mundo para a sombra, e é ali, na calçada da lanchonete, que o apostador confere o placar e pede o saque pelo celular. O aplicativo da Pixbet abre a câmera, reconhece o rosto e libera o pedido. A casa passou a usar o Face ID do próprio aparelho no cadastro, no login e no saque, por decisão da empresa, e vendeu a novidade como o que ela é: uma trava que só o dono da conta consegue abrir, e um passo grande na segurança no celular de quem aposta.

Só que o rosto protege a porta, não a casa inteira. A segurança no celular continua dependendo de hábitos que nenhum reconhecimento facial faz pelo usuário. Esta matéria reúne cinco deles, os que mais aparecem nos relatos de conta invadida, e mostra onde o Face ID entra e onde ele para.

Há motivo para o assunto. Levantamento apresentado na Febraban Tech 2025 aponta que 82% dos brasileiros já se identificam por biometria em algum serviço digital, e mesmo assim os golpes por celular continuam entre as ocorrências mais registradas no país. A biometria fecha um caminho; os outros quatro ficam por conta de quem segura o telefone.

O que o Face ID faz e o que ele não faz

Vale separar as coisas antes da lista. O reconhecimento facial na Pixbet responde a uma pergunta única: a pessoa na frente da câmera é o dono deste telefone? Se a resposta é sim, o cadastro é aceito, o login abre e o saque sai. Se é não, nada acontece. Quem faz a comparação é o próprio aparelho, e o aplicativo só recebe a confirmação.

O que a biometria não faz é vigiar o resto. Ela não sabe se a senha reserva é a mesma do e-mail, se o link que chegou por mensagem é falso, se o aplicativo está desatualizado ou se há um segundo rosto cadastrado no telefone. Cada um desses pontos é um hábito, e a segurança no celular é a soma deles com a trava do rosto.

Primeiro hábito: bloqueio de tela sempre ligado

Parece óbvio e é o mais ignorado. O Face ID da Pixbet usa o rosto que está cadastrado no telefone; se o aparelho fica sem bloqueio, qualquer pessoa que o pegue tem o celular aberto nas mãos. O reconhecimento no saque ainda barra a transferência, mas o resto da vida digital do dono fica exposto, e é dali que sai a informação usada para tentar recuperar senhas.

Há um segundo motivo, menos lembrado. Quem acha um celular destravado consegue ler as mensagens e, com elas, os códigos de recuperação que os serviços mandam por SMS. É assim que uma conta com senha forte acaba trocando de dono sem que ninguém adivinhe nada.

Bloqueio de tela com rosto ou digital, e tempo curto até travar sozinho, resolvem. Trinta segundos é um bom número. Quem esquece o telefone na mesa do bar em Porto Velho, e todo mundo já esqueceu, agradece depois.

Segundo hábito: senha da conta diferente de todas as outras

O Face ID entrou na Pixbet como chave principal, mas a senha continua existindo como chave reserva. Se ela for a mesma do e-mail, da loja online e da rede social, um vazamento em qualquer um desses lugares entrega a reserva de bandeja. O rosto barra o saque, e é exatamente por isso que a casa o colocou lá, mas a conta ainda pode ser bisbilhotada por quem tem a senha.

Senha longa, só daquela conta, guardada num gerenciador ou anotada num lugar que não seja o bloco de notas do próprio celular. Não precisa ser complicada de lembrar; precisa ser diferente.

Terceiro hábito: desconfiar do link que chega pronto

Nenhuma biometria protege quem digita os dados numa página falsa. O golpe mais comum em conta de aposta não é invasão técnica, é convite: uma mensagem com "bônus liberado", um link parecido com o oficial e um formulário pedindo login e senha. Quem entrega ali entrega tudo.

A regra é uma só: entrar sempre pelo aplicativo instalado ou digitando o endereço, nunca pelo link que chegou. Se a promoção existe, ela está dentro do aplicativo. O Face ID ajuda aqui de um jeito indireto: como o login pelo rosto não pede senha, o usuário acostumado com ele estranha quando uma tela pede para digitar tudo de novo. Esse estranhamento é o alarme.

Quarto hábito: aplicativo e telefone atualizados

O reconhecimento facial no cadastro, no login e no saque veio numa versão nova do aplicativo. Quem desliga a atualização automática pode ficar semanas numa versão antiga, sem a proteção e sem as correções que vêm junto. O mesmo vale para o sistema do celular, que é quem faz o reconhecimento de fato.

Atualização automática ligada, no aplicativo e no sistema, e o problema deixa de existir. Quem cuida da segurança no celular sabe que a maior parte das falhas exploradas em golpe já tinha correção publicada; faltava instalar. É o hábito mais barato da lista e o que mais gente deixa para depois.

Quinto hábito: revisar quem tem rosto cadastrado no aparelho

Este poucos conhecem. O telefone aceita mais de um rosto nas configurações, e é comum um celular de segunda mão, ou configurado por um parente, guardar um rosto que não é o do dono atual. Como a Pixbet pergunta ao aparelho se o rosto confere, qualquer rosto salvo ali passa. A conta continua protegida pela senha e pelos dados de acesso, mas a primeira barreira fica mais larga do que deveria.

Uma visita às configurações de biometria, apagando o que não é seu, deixa o telefone e, por tabela, a conta, só com quem deve ter acesso. Cinco minutos, uma vez.

Vale o mesmo cuidado com a impressão digital, que muitos aparelhos aceitam junto com o rosto. Um dedo cadastrado por outra pessoa anos atrás continua valendo hoje. Em Rondônia, onde o celular passa de mão em mão dentro da família com frequência, esse é o hábito que mais surpreende quem faz a revisão pela primeira vez.

Onde a segurança no celular termina e o Face ID começa

Os cinco hábitos cuidam do que está em volta da conta: o aparelho, a senha, o link, a versão e os rostos cadastrados. O Face ID cuida do que está na porta: garante que a conta nasce ligada a quem a criou, que só o dono entra e que só o dono saca. A Pixbet se apresenta como a primeira casa do país a usar a biometria do aparelho nesses três momentos ao mesmo tempo, e descreve a escolha como iniciativa própria, tomada porque o usuário já confia no rosto para abrir o banco e o celular.

Juntas, as duas camadas fazem o que nenhuma faz sozinha. O rosto sem hábito deixa brechas em volta; o hábito sem rosto deixa a senha como única chave. Para o apostador na calçada da lanchonete, o resultado é o que interessa: pedir o saque olhando para a tela, com a certeza de que ninguém mais consegue fazer o mesmo pedido.

A orientação da empresa para quem já usa a plataforma é manter o aplicativo atualizado, cadastrar o rosto quando o app pedir e usar o mesmo aparelho no dia a dia. Os outros quatro hábitos ficam por conta do usuário, e são eles que transformam uma boa trava numa conta segura de verdade. Quem quiser acompanhar o que a casa anuncia sobre segurança e produto encontra os comunicados na página da Pixbet no LinkedIn.