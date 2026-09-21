Quatro pessoas estão desaparecidas no RS após temporal

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 21/09/2026 às 15h26

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul durante esta madrugada, com fortes chuvas e ventos, deixou ao menos quatro pessoas desaparecidas, quatro desabrigadas e outras 624 desalojadas, informou a Defesa Civil.

Os quatro desaparecidos são da cidade de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. Três dessas pessoas, informou a Defesa Civil, estavam em um veículo que foi arrastado pela enxurrada.

Um homem foi resgatado, mas um adolescente de 13 anos, uma criança de 4 anos e uma mulher de 43 anos seguem desaparecidos.

Em uma outra ocorrência na cidade, um homem fazia a limpeza de uma galeria quando foi arrastado pela água no bairro De Lazzer.

Segundo balanço do órgão, 64 municípios do estado enfrentaram problemas com o temporal, sendo que 49 deles sofreram principalmente com os ventos. No município de Hulha Negra, por exemplo, as rajadas de vento chegaram a atingir 126,7 km/h. Já em Caxias do Sul, a chuva acumulada em um só dia chegou a 159,4 milímetros.

Em Pelotas, a prefeitura informou que o temporal destelhou casas e provocou a queda de muitas árvores, deixando famílias desalojadas. Em Nova Santa Rita, a prefeitura informou que 400 casas foram destelhadas. Por causa do temporal, a administração municipal de Nova Santa Rita decidiu suspender as aulas em diversas escolas da cidade.

Em Igrejinha, a prefeitura informou que o Rio Paranhana atingiu a cota de 3,5 metros e entrou em estágio de atenção, uma escala antes do nível de alerta. Mais de 100 casas ficaram destelhadas na cidade.

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul, as chuvas das últimas 12 horas estão provocando a elevação dos arroios e rios na região hidrográfica do rio Guaíba e, com a possibilidade de continuidade das chuvas, há riscos para alagamentos, enxurradas e extravasamento de rios.

A previsão é de que ao longo desta tarde a condição de chuva intensa e volumosa em curto período de tempo continue a atingir as áreas do Norte, Vales e Serra do estado, com acumulados oscilando entre 50 e 80 milímetros em 12 horas. Como já foram registrados acumulados durante essa madrugada, a Defesa Civil emitiu um alerta para essas regiões.

Nas áreas Noroeste, Norte e Nordeste do estado há condição para tempestades, com queda de granizo e rajadas intensas de vento, que podem superar os 90 km/h. O alerta vale até a próxima quarta-feira (23).