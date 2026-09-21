Quase 450 voos atrasados ou cancelados nos aeroportos russos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 21/09/2026 às 15h55

No principal aeroporto da capital russa, Sheremetyevo, mais de 30 voos foram cancelados e quase 250 sofreram atrasos, segundo o jornal Kommersant.

"Alguns dos aviões que tinham Sheremetyevo como destino foram desviados para outros aeroportos e chegarão aos seus destinos quando as restrições forem suspensas", explicou a assessoria de imprensa de Sheremetyevo.

Anteriormente, as autoridades de Moscou haviam informado duas mortes e mais de 20 feridos após um ataque em massa com drones, ocorrido no terceiro e principal dia das eleições parlamentares na Rússia.

Segundo o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, as vítimas fatais foram uma mulher de 44 anos e um idoso que estavam em casa.

Dos 21 feridos, 15, incluindo três menores de idade, foram hospitalizados, afirmou o governador.

Ao todo, pelo menos 11 locais na região de Moscou registraram danos de diferentes níveis causados por fragmentos de drones.