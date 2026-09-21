Por G1

Publicada em 21/09/2026 às 15h53

Veteranos passam a ocupar cerca de 11% das cadeiras da Duma, câmara baixa do Parlamento russo, em uma eleição marcada por críticas à falta de oposição à guerra. Kremlin celebrou resultado e falou em 'coesão' em torno do presidente, já o bloco europeu chamou eleição de 'erosão da democracia'.

Por Redação g1

21/09/2026 13h18 Atualizado há 3 horas

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Partido de Putin conquista número recorde de assentos no Parlamento russo

A nova composição do Parlamento da Rússia terá 49 deputados que participaram da guerra contra a Ucrânia, segundo o Rússia Unida, partido governista de Vladimir Putin, que divulgou as informações nesta segunda-feira (21). O número representa a presença de ex-combatentes em uma instituição que, após a eleição deste mês, ficou ainda mais alinhada ao Kremlin.

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Os 49 veteranos foram eleitos pelo partido governista, de acordo com Vladimir Yakushev, secretário-geral do Rússia Unida. Inicialmente, ele havia informado que 86 participantes da chamada “operação militar especial” seriam eleitos, mas posteriormente corrigiu o número para 49.

A eleição foi a primeira para a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022. O resultado também ampliou a presença do Rússia Unida no Legislativo: o partido ficou com 355 das 450 cadeiras, segundo resultados preliminares, o maior número de assentos já obtido pela legenda.

Com isso, os veteranos passam a ocupar cerca de 11% das cadeiras da Duma. A presença deles ocorre em um Parlamento no qual os principais partidos que conquistaram assentos também apoiam a campanha militar russa na Ucrânia.

O Partido Comunista ficou com 40 cadeiras, o LDPR, de perfil ultranacionalista, com 25, e o Novos Povos, com 20. A composição deixa a oposição à guerra praticamente fora do Parlamento federal.

👉 A supermaioria obtida desta vez é superior ao recorde anterior, registrado em 2016, quando o Rússia Unida conseguiu 343 cadeiras no Duma.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante discurso em 18 de setembro de 2026. — Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Eleição sob críticas

O pleito foi realizado em meio a forte controle político e críticas de governos ocidentais. O partido Yabloko, única legenda registrada que se opunha à guerra, foi impedido pela Suprema Corte russa de disputar a eleição nacional.

A União Europeia classificou a votação como um retrocesso para a democracia russa. A votação também ocorreu em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia, onde Moscou realizou eleições apesar de a anexação desses territórios não ser reconhecida internacionalmente.

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Veteranos ganham espaço na política russa

A eleição dos 49 veteranos ocorre enquanto o governo russo tenta incorporar à vida política do país pessoas que participaram diretamente da guerra contra a Ucrânia.

Segundo dados divulgados pela comissão eleitoral, 186 participantes ou veteranos da guerra haviam se registrado como candidatos à Duma. Desse grupo, 110 estavam nas listas partidárias e 76 disputavam vagas em distritos de candidatura única.

A presença dos ex-combatentes no Parlamento acontece enquanto a guerra continua. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques contra cidades ucranianas, enquanto a Ucrânia ampliou os ataques de longo alcance contra alvos em território russo.

O governo Putin também enfrenta especulações sobre uma possível nova campanha de mobilização militar neste outono. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que o Kremlin pretende recrutar outros 300 mil soldados — uma estimativa atribuída ao governo ucraniano.

Eleição usada como termômetro pelo Kremlin

Essa eleição era tratada pelo Kremlin como particularmente importante, porque foi a primeira a ser realizada após o início da guerra da Ucrânia. O pleito serviria a Putin e sua equipe para medir o apoio do público russo ao conflito, que está em seu 5º ano sem perspectiva de ser finalizado.

Assim como o restante do aparato estatal russo, o Duma é subordinado ao governo Putin e as eleições parlamentares foram rigorosamente controladas e sem a participação de forças políticas contrárias à guerra na Ucrânia.

O Kremlin celebrou nesta segunda o resultado da eleição e afirmou que a vitória esmagadora do partido de Putin mostra que os russos apoiam o presidente.

“Esses indicadores apontam, é claro, para o mais alto nível de coesão da sociedade russa em torno do chefe de Estado”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante uma entrevista coletiva.

A Comissão Europeia afirmou que as eleições parlamentares russas mostraram uma “erosão contínua e crescente da democracia” e uma “repressão sistemática e institucionalizada” do governo Putin contra a oposição.

“As supostas eleições para a Duma representaram mais um grande retrocesso para a democracia russa. Seu resultado nunca esteve em dúvida. O Kremlin silenciou a dissidência, impediu a participação do único partido registrado que se opunha à sua guerra na Ucrânia e excluiu observadores eleitorais internacionais. O verniz de democracia é tudo o que resta na Rússia”, afirmou a alta representante da UE para a política externa, Kaja Kallas.

A oposição russa afirmou que a votação ficou longe de ser justa.