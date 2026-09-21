A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), informa que o Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/SEMDES/2026 foi descontinuado por revogação, nos termos do edital.
As inscrições realizadas ficam sem efeito, não havendo nova previsão para a realização do processo.
Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Ariquemes e o Diário Oficial dos Municípios (AROM) para novas informações.
Informações: (69) 3516-2050
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