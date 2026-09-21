Luciana amplia apoio no interior e agradece solidariedade após denunciar intimidações deflagradas pela extrema-direita

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 14h57

PORTO VELHO, RO - A candidata ao Senado Federal pelo PT, Luciana Oliveira, ampliou a agenda pelo interior de Rondônia nos últimos dias com uma sequência de reuniões na região central do estado e em municípios do eixo da BR-429. Durante o percurso, ela participou de encontros com sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, associações e cooperativas e afirmou ter recebido manifestações espontâneas de apoio ao longo do caminho.

Parte da agenda ocorreu em Costa Marques, onde Luciana visitou comunidades quilombolas e retomou uma relação construída ainda durante sua atuação como jornalista. A candidata lembrou trabalhos relacionados à proteção do patrimônio histórico e cultural da região, incluindo a defesa do Forte Príncipe da Beira, da cultura quilombola e de manifestações tradicionais ligadas à centenária Romaria do Divino Espírito Santo.

Nas reuniões realizadas pelo interior, Luciana apresentou como prioridades de uma eventual atuação no Senado a busca por mais recursos e articulação para os municípios, com atenção à agricultura familiar e ao agronegócio, à infraestrutura, à preservação do patrimônio histórico e ao fortalecimento da cultura.

A candidata também relacionou a agenda à ampliação das políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Rondônia. Segundo Luciana, a atuação parlamentar precisa aproximar as demandas apresentadas por produtores, trabalhadores, associações e comunidades das estruturas do governo federal.

A passagem pelo interior ocorreu poucos dias depois de Luciana divulgar um vídeo relatando abordagens hostis e intimidações durante deslocamentos de campanha. No registro, ela afirmou que episódios teriam ocorrido após pessoas identificarem adesivos de Lula e do PT em seu veículo e disse estar viajando acompanhada de segurança. O relato foi publicado nesta semana e repercutiu em veículos do estado.

Luciana afirmou que, após tornar os episódios públicos, encontrou uma reação diferente durante a nova etapa da campanha: manifestações de solidariedade e apoio nas cidades e comunidades visitadas.

“A denúncia que fiz das intimidações em abordagens da extrema-direita gerou muita solidariedade e apoio nesta andança pelo interior. Isso mostra que tem mais gente boa do que gente ruim”, declarou.

Além da movimentação nas ruas, Luciana também destacou o crescimento da campanha nas redes sociais. Segundo números apresentados por sua equipe, os conteúdos publicados em seus perfis ultrapassaram 18 milhões de visualizações ao longo de 30 dias de campanha. Uma única publicação, de acordo com os dados informados pela campanha, superou a marca de 2 milhões de visualizações.

Para Luciana, o alcance está relacionado à maneira direta com que procura se comunicar com os eleitores.

“Eu uso as redes sociais com espontaneidade e franqueza. Os eleitores estão cansados de fingimento”, afirmou.

A estratégia combina presença digital com uma agenda de reuniões presenciais pelo estado. Em etapas anteriores da campanha, Luciana também realizou encontros com produtores rurais, povos indígenas e lideranças locais, defendendo maior interlocução entre os municípios de Rondônia e o governo federal. Em Nova Mamoré, por exemplo, a candidata percorreu obras e serviços federais e participou de uma série de reuniões com moradores e representantes do setor produtivo.

Nas agendas mais recentes, a candidata voltou a sustentar que pretende utilizar uma eventual cadeira no Senado para ampliar a chegada de políticas públicas federais às diferentes regiões de Rondônia, conciliando demandas do setor produtivo com investimentos em infraestrutura, patrimônio histórico e cultura.

Para Luciana, a receptividade encontrada durante o percurso pelo interior representa também uma resposta às situações de hostilidade que relatou anteriormente e reforça a decisão de manter uma campanha baseada no contato direto com comunidades, trabalhadores e organizações locais.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.