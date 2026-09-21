Prefeito recebe comissão de Agentes Comunitários de Saúde para alinhar ações de prevenção

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 15h03

Na manhã desta segunda-feira, 21 de setembro, o prefeito de Espigão d’Oeste recebeu, em seu gabinete, uma comissão de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), acompanhada do secretário municipal de Saúde, para tratar de pautas importantes para o fortalecimento da saúde pública no município.

Durante o encontro, os profissionais agradeceram pelo repasse do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) destinado aos ACS e Agentes de Combate às Endemias (ACE), reconhecendo a importância da valorização e do fortalecimento das categorias.

Também foram discutidas ações voltadas ao alinhamento, fortalecimento e estruturação das atividades preventivas, buscando ampliar o trabalho desenvolvido junto aos usuários do SUS e melhorar cada vez mais o atendimento à população.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue mantendo o diálogo com os profissionais da saúde e trabalhando para fortalecer as ações de prevenção, cuidado e promoção da saúde em todo o município.