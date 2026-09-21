Pastor Evanildo cumpre agenda com produtores rurais, lideranças religiosas e participa de congresso em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 14h10

No último domingo (20), o candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma série de atividades em Porto Velho, com encontros voltados ao diálogo com moradores, produtores rurais e lideranças religiosas. Durante a agenda, ele apresentou propostas e destacou temas relacionados à agricultura familiar, à valorização dos produtores rurais e ao fortalecimento da atuação da igreja.

Uma das atividades ocorreu na Associação ASGLEC, localizada na Linha C-01, km 11, região ligada ao setor chacareiro e à produção rural. Durante o encontro, Pastor Evanildo apresentou propostas voltadas aos produtores e ressaltou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento de Rondônia.

“A agricultura familiar e os produtores rurais têm uma grande importância no abastecimento e na economia de Rondônia. Somos um estado pujante na produção de alimentos, como mandioca, banana, hortaliças, frutas, café e outros produtos. É por meio dos nossos produtores que esses alimentos chegam à mesa da população. São eles que abastecem os mercados e as feiras com diversos produtos. Vamos investir em tecnologia, máquinas e equipamentos, além de oferecer capacitação para esses trabalhadores que precisam de investimentos”, afirmou Pastor Evanildo.

Durante a tarde, Pastor Evanildo também visitou o pastor Júnior, do Conselho de Ministros Evangélicos de Porto Velho (COMEPI). O encontro foi marcado pelo diálogo sobre a atuação da igreja e pela troca de experiências entre os líderes.

“O Pastor Júnior é um grande amigo, um parceiro de fé que tenho há muitos anos. Ele é um líder que ama ensinar e está sempre disposto a ajudar as pessoas e todos que chegam até ele. Vamos avançar juntos, unidos em Cristo, para fazer a diferença em nosso estado. Nossa missão é cuidar de pessoas, e tê-lo ao meu lado faz toda a diferença”, declarou Pastor Evanildo.

Encerrando a agenda de domingo, Pastor Evanildo participou do último dia da 3ª CIMAD – Congresso Internacional de Missões, realizado no Centro de Convenções da Igreja Assembleia de Deus, em Porto Velho. O congresso reuniu participantes para momentos de comunhão, aprendizado e reflexão sobre a atuação missionária.

“Participar desse encontro e rever grandes irmãos e amigos foi algo maravilhoso. Apesar de toda a correria da nossa campanha, eu não poderia deixar de estar presente no último dia da 3ª CIMAD. Esse congresso reúne pessoas de diversos países e fortalece cada vez mais a nossa missão de levar o Evangelho e potencializar a força da igreja unida em Cristo”, afirmou Pastor Evanildo.

Ao longo da agenda, o candidato a deputado federal pelo PSD destacou a importância de manter o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e afirmou que pretende continuar apresentando propostas e ouvindo as demandas da população de Rondônia.