Dia da Árvore: SEMMADU e UNIR unem conhecimento e ação para fortalecer a preservação ambiental

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 14h54

Em celebração ao Dia da Árvore, comemorado nesta segunda-feira, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), realizou uma ação de conscientização ambiental com a participação de professores, acadêmicos e servidores públicos.

A programação reuniu a equipe da SEMMADU, professores e acadêmicos dos cursos de Engenharia Florestal e Agronomia da UNIR em um momento dedicado à reflexão sobre a importância das árvores para o equilíbrio ambiental, a qualidade de vida e a construção de cidades mais sustentáveis.

A solenidade foi aberta pelo professor doutor Cleverson Agueiro de Carvalho, que destacou a importância da data e, na sequência, convidou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dionisio Pereira Braga, para abordar o significado do Dia da Árvore e a importância das ações de preservação ambiental no município.

Durante a programação, o professor Cleverson também conduziu uma apresentação sobre a função das árvores no equilíbrio dos ecossistemas e seus benefícios para o ambiente urbano, ressaltando a importância da conscientização e da participação da sociedade na preservação dos recursos naturais.

Como símbolo do compromisso com a preservação ambiental, os participantes realizaram o plantio coletivo de uma muda de Jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), transformando a celebração em uma ação prática de cuidado com o meio ambiente.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da união entre o município e a universidade para promover ações de conscientização e preservação. “Celebrar o Dia da Árvore é também reafirmar o nosso compromisso com o meio ambiente e com uma cidade cada vez mais consciente e sustentável. A parceria com a UNIR fortalece esse trabalho e mostra que, quando unimos conhecimento e ação, conseguimos deixar um legado positivo para as próximas gerações”, afirmou.