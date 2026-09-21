Prefeitura realiza ação de limpeza e plantio de árvores às margens do Rio Jaru

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 14h21

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio - Semeagro, realizou, no último sábado (19), uma ação de preservação ambiental no Bosque Beira Rio e às margens do Rio Jaru. A iniciativa contou com a parceria do Instituto Federal de Rondônia -IFRO, Campus Jaru, e da concessionária Águas de Jaru.

Durante a mobilização, foram retirados mais de 15 m³ de resíduos desses locais. A ação também incluiu o plantio de mudas de árvores, contribuindo para a conservação da área.

Segundo o secretário da Semeagro, Cleverson Barbosa, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a preservação e a conservação ambiental e integra as diversas frentes de trabalho desenvolvidas pelo município nessa área.

O secretário também ressaltou a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa e garantir o descarte correto dos resíduos. “Nós contamos com contêineres espalhados por toda a cidade e só teremos uma cidade limpa e sustentável se cada um fizer a sua parte”, destacou.