Preocupação com abstenção, votos nulos e brancos, debates entre candidatos a governador, a credibilidade do voto eletrônico

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/09/2026 às 14h00

Deputados – Estamos em ano eleitoral e no dia 4 de outubro estaremos reelegendo presidente da República, governadores e vices; duas das três cadeiras no Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. É importante que o leitor de Rondônia saiba que Rondônia, a exemplo de os demais Estados, tem três senadores, mas na Câmara Federal, somente 8 dos 513 deputados. Isso corre devido à proporcionalidade de eleitores de cada Estado. O colégio eleitoral de Rondônia para este ano está em torno de 1,6 milhão de leitores em condições de voto, quase 3% a mais que nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024. O Paraná tem em torno de 8,6 milhões de eleitores aptos ao voto em outubro. Tem na Câmara Federal 30 deputados. É a questão da proporcionalidade, da representatividade política, do número de eleitores.

Deputados II – O Brasil tem em 26 Estados e o Distrito Federal (Brasília). Ao todo temos 1.059 deputados estaduais que estão no exercício do mandato, sendo que 460 no primeiro exercício e 299 no segundo mandato ou mais. Nas eleições gerais de outubro o eleitor terá que exercer o direito do voto, que é obrigatório, em seis oportunidades. A preocupação com a abstenção, votos nulos e brancos é grande, e oportuna. O assunto é tema da coluna há tempo, devido a sua importância no resultado final da votação. Cobramos ações mais efetivas, principalmente dos candidatos e cabos-eleitorais no contato com o eleitor. Pedir o voto é fundamental, essencial, mas temos têm que se conscientizarem, que o eleitor terá que, em seis oportunidades votar e, em todas elas apertar a tecla “confirma”. Há preocupação com a abstenção, além dos votos nulos e brancos. Nas eleições municipais de 2024 o s três itens somados foram acima de 32%.

Debates – Nos próximos dias teremos dois debates que certamente influenciarão no processo eleitoral de 4 de outubro com relação à sucessão estadual. Além dos promovidos por sites de notícias da capital e interior a SIC TV (Record) e TV Rondônia (Globo) já programaram os debates para os dias 21 e 29, respectivamente. O ex-prefeito de Porto Velho e candidato a governador pelo UB, Hildon Chaves confirmou participações nos dois debates e, como estamos nas duas semanas finais para as eleições, ele não assumiu mais compromissos, porque tem agenda enorme para os próximos dias. “O tempo é muito curto para conversarmos com pessoas sobre nossas propostas, apresentarmos o nosso legado e pedirmos para que confiem em mim para transformar Rondônia”, afirmou Chaves. Sobre o não comparecimento a todos os convites, argumentou: “tenho enorme respeito pelos veículos de comunicação e pelos jornalistas de Rondônia. Peço compreensão neste momento da campanha, em que estamos numa corrida e o tempo se tornou o nosso principal adversário”. A

Eleições – Com a chegada do celular e posteriormente as redes sociais, as campanhas políticas mudaram de forma radical. Hoje o telefone é utilizado para tudo, inclusive operações bancárias como a transferências de valores, mas o voto, apesar de ser eletrônico, o eleitor tem que comparecer, pessoalmente, aos locais de votação para exercer sua obrigação constitucional. Estamos no mundo eletrônico, onde tudo (ou quase tudo) é possível com o apertar de um botão, mas para votar, escolher os futuros governantes, a cargos executivos e legislativos a presença física é condição “sine qua non”. E afirmam que a urna eletrônica é segura, e que garante eleições com resultados transparentes. Temos em torno de 190 países no mundo e, aproximadamente 20 que utilizam a urna. A votação eletrônica deveria ser permitida de qualquer lugar onde seja possível conectar os locais de votação e o resultado projetado em tela pública de acordo com o os votos do eleitorado. Assim a credibilidade seria maior.

Encontro – O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale) tem encontro marcado para sexta-feira (25) em Porto Velho. Mendonça é candidato à reeleição e tem forte presença na capital onde obteve votação expressiva nas eleições de 2022. O parlamentar obteve no mesmo ano votos em todos os 52 municípios de Rondônia, média que ele e seus colaborados pretendem ampliar nas eleições gerais de outubro. A parceria com municípios, entidades representativas da agricultura, da pecuária e de outros segmentos organizados, estão sempre fortalecidas. Os municípios foram favorecidos com recursos oriundos de emendas parlamentares para a compra de tratores, ônibus escolares, recuperação e restauração de ruas, estradas, pontes e investimentos na saúde, educação, cultura esporte dentre outros segmentos. O encontro do deputado Jean Mendonça em Porto Velho será na Avenida Rio Madeira, 6427, Nova Esperança, às 19, no espaço Brasil Mestiço.

Respigo

Domingo (20) choveu em algumas regiões de Porto Velho, apesar de a região estar passando pelo período de “Verão Amazônico”, quando durante meses as chuvas são escassas. Mesmo assim a temperatura esteve em torno de 30 graus +++ Acir Gurgacz e Airton Gurgacz, ambos do PDT e candidatos a senador e a deputado federal, respectivamente, estão empenhados na campanha eleitoral. No último final de semana o giro foi na região do Cone Sul +++ As apostas relacionadas à política no Estado estão concentradas sobre os nomes que estarão disputando o segundo turno ao Governo do Estado, porque vencedor no primeiro turno é uma missão impossível. Hoje estariam na lista os ex-prefeitos de Porto Velho e Cacoal, Hildon Chaves (UB) e Adailton Fúria (PSD), e o senador Marcos Rogério (PL) +++ Também estão na disputa o ex-deputado federal Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB) e Pedro Abib (MDB). Alguém arriscaria um palpite? +++ A Seleção Brasileira é mesmo uma piada. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção para os “importantes” compromissos para os jogos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 +++ O terceiro jogo será no dia 30, e também “fundamental” para o futuro do selecionado brasileiro, contra a Índia, no dia 3 de outubro. É o fim da rosca...

• Faltam 13 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412