Acir destaca reconstrução da BR-425 e recebe reconhecimento por obras que marcaram Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 13h30

A reconstrução de 130 quilômetros da BR-425 marca a atuação de Acir Gurgacz (PDT) em favor de Guajará-Mirim e de toda a região. Candidato ao Senado, Acir destaca a obra como resultado de um trabalho de cobrança e articulação para garantir investimentos em Rondônia. “Quando a gente trabalha de verdade, as obras ficam e as pessoas lembram!”, afirma.

O reconhecimento vem de lideranças do município. A vereadora Cordélia Santana é direta ao destacar a postura de Acir diante das necessidades da população: “Quando ele fala, ele cumpre. E ele não é de promessas. Ele simplesmente vai lá e faz.”

O vereador Augustinho Figueiredo ressalta a participação de Acir na reconstrução da BR-425, entregue em 2015, e desafia outros parlamentares a apresentar resultados. “Tem muita gente aí que está há dois anos, quatro anos, oito anos no Senado, pergunta o que fez por Rondônia, se fez a metade do que o senador fez”, declara.

Para Acir, os depoimentos reforçam a importância de um mandato que acompanhe as demandas dos municípios e cobre soluções até que as obras cheguem à população. “Esse depoimento me emociona porque mostra que valeu a pena cada luta, cada cobrança e cada recurso buscado para Rondônia”, ressalta.

Com essa trajetória, Acir reafirma o compromisso de buscar novos investimentos e dar continuidade ao trabalho pelo estado. “É por isso que quero voltar ao Senado: ainda temos muito trabalho pela frente.”