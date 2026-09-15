Homem é esfaqueado após discussão com companheira em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/09/2026 às 13h50

Um homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena após ser atingido por um golpe de faca na região da axila esquerda durante uma discussão com a companheira no bairro Cristo Rei. Antes da condução à unidade hospitalar, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda no local da ocorrência.

O caso teve início dentro do imóvel onde o casal reside. A jovem informou aos policiais que vive com o companheiro há aproximadamente um mês e que os dois começaram um bate-boca por questões consideradas banais.

Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, durante a discussão o homem teria se exaltado e adotado comportamento agressivo. A mulher afirmou que foi empurrada, sofrendo uma lesão em um dos dedos do pé esquerdo, além de ter sido segurada com força pelo braço.

Depois de conseguir se soltar, a jovem foi até a cozinha da residência, pegou uma faca e atingiu o companheiro na região da axila esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Após os primeiros procedimentos no imóvel, o homem foi levado ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

A Polícia Militar também esteve no endereço, registrou a ocorrência e encaminhou o caso à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A unidade ficou responsável pela adoção das medidas cabíveis relacionadas às agressões e ao esfaqueamento.