“Minha bandeira são os 52 municípios”, diz Mariana durante agenda em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 14h10

“Qual é a sua bandeira?”. A pergunta foi feita a Mariana Carvalho (Republicanos) durante a agenda desta segunda-feira (14) e teve uma resposta direta: “Minha bandeira é Rondônia. Minha bandeira são os 52 municípios.” A candidata ao Senado colocou essa ideia em prática ao passar por diferentes pontos de Rolim de Moura, conversando com quem trabalha, empreende, cuida e movimenta o município.

Depois de entrevista na Rádio Rondônia 93,1 FM, Mariana visitou o Instituto Iran e a Associação Mulheres de Lenço, que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer. Ao lado do prefeito Aldo Júlio e apoiadores, caminhou pelo comércio, tomou café na feira e ouviu moradores. A passagem por Rolim também foi um reencontro com um município que recebeu recursos e articulações durante seus oito anos como deputada federal, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura, agricultura e esporte.

A proximidade com os municípios é um compromisso de Mariana. Ela propõe um mandato que mantenha as prioridades das 52 cidades no radar de Brasília, acompanhe recursos da indicação até a entrega e esteja presente no território para ouvir e prestar contas. A proposta parte de uma realidade que ela conheceu como deputada: muitas demandas do interior dependem de representação política capaz de fazer a ponte entre o município e o Governo Federal.

O dia terminou em uma grande reunião organizada pelo prefeito Aldo Júlio, com cerca de 500 pessoas. Diante de moradores e lideranças, Mariana reforçou que quer levar ao Senado uma representação que não enxergue Rondônia apenas a partir da capital. Dos grandes centros aos menores municípios e distritos, a proposta é fazer de cada lugar de Rondônia parte do mandato.