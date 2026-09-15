PGJ inicia semana com visitas institucionais na região do Vale do Jamari

Por TJ-RO

Publicada em 15/09/2026 às 14h15

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, iniciou nesta segunda-feira (14/9), uma nova etapa das visitas institucionais às unidades do Ministério Público de Rondônia (MPRO) no interior do Estado.

Desta vez, as Promotorias de Justiça de Buritis e Ariquemes, no Vale do Jamari, receberam o PGJ, juntamente com a Chefe de Gabinete da PGJ, Promotora de Justiça Flávia Barbosa Shimizu Mazzini.

Em Buritis, a reunião foi realizada com as Promotoras de Justiça Ritiane Oliveira da Silva e Valentina Noronha Pinto e tratou das necessidades da unidade, dentre elas, uma reforma geral no prédio, prevista para o próximo ano, além de questões relativas à atuação do Ministério Público na comarca.

Ariquemes

A visita dos integrantes da Administração Superior em Ariquemes ocorreu na manhã desta terça-feira (15/9), ocasião em que acompanharam o primeiro dia de atendimento da psicóloga Ângela Oliveira da Silva na sala de acolhimento do Núcleo de Apoio às Vitimas (Navit), um espaço aconchegante para atendimento especializado de crianças e adolescentes e adolescentes vítimas de violência sexual.

Na sequência, a administração se reuniu com os Promotores de Justiça Marcos Geromini Fagundes, Fabiano Marques da Silva Santos, Paulo Roberto Marques e Otávio Xavier de Carvalho Junior, para tratar de demandas da unidade.

Agenda no interior

A visita a Buritis e Ariquemes faz parte de uma agenda iniciada na semana passada pelo Procurador-Geral de Justiça, em Nova Mamoré e em Guajará-Mirim, onde também foram promovidas reuniões de trabalho.

O PGJ destacou que "a presença da administração superior nas comarcas permite a manutenção de um canal direto de diálogo com membros e servidores, indispensável na atuação ministerial, tendo em vista que cada Promotoria tem suas peculiaridades".