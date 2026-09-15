Governo inaugura Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal no Hospital Regional

Por notícias ao minuto

Publicada em 15/09/2026 às 14h31

O Governo de Rondônia amplia a assistência especializada em saúde com a inauguração, nesta quarta-feira (16), da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional de Cacoal (HRC). A estrutura representa um avanço na assistência materno-infantil da Macrorregião II e amplia a capacidade da rede estadual para atender

recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos e acompanhamento especializado.

A nova unidade contará com oito leitos neonatais, sendo quatro de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e quatro de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais

(UCIN). A implantação permite ampliar o atendimento de bebês com diferentes níveis de complexidade, garantindo que aqueles em estado grave tenham suporte intensivo,

enquanto os que apresentam evolução clínica possam continuar recebendo cuidados especializados até estarem preparados para a alta hospitalar.

Na UTIN, serão atendidos recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos, monitoramento permanente e, em alguns casos, suporte para manutenção da respiração.

Já os leitos de cuidados intermediários serão destinados a bebês que apresentam estabilidade clínica, mas ainda precisam de acompanhamento profissional, apoio para

alimentação, ganho de peso e outros cuidados antes de retornarem para casa.

A implantação da estrutura fortalece a capacidade do HRC de oferecer atendimento neonatal especializado na própria região, contribuindo para uma assistência mais próxima

das famílias e para a organização do fluxo de pacientes que necessitam de cuidados de maior complexidade.

REFERÊNCIA PARA A MACRORREGIÃO II

O Hospital Regional de Cacoal é uma unidade estratégica da Rede Estadual de Atenção à Saúde de Rondônia e referência para a assistência especializada da Macrorregião II, recebendo pacientes encaminhados de diferentes municípios que necessitam de atendimento de média e alta complexidade.

A unidade conta com atendimento em diversas especialidades, entre elas nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e traumatologia,

otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radioterapia, reumatologia, urologia e cirurgia vascular, além de outros serviços especializados.

Em 2025, o HRC realizou 1.440 cirurgias, 13.896 consultas ambulatoriais e 8.451 exames diagnósticos, demonstrando a importância da unidade na oferta de assistência

especializada à população da região.

MAIS ESTRUTURA PARA CUIDAR DESDE OS PRIMEIROS MOMENTOS DE VIDA

A implantação da UTI Neonatal representa um reforço à linha de cuidado materno-infantil em Rondônia, garantindo estrutura adequada para o atendimento de recém-nascidos que precisam permanecer sob cuidados hospitalares após o nascimento.

Com a entrega dos oito novos leitos, o Governo de Rondônia amplia a capacidade de atendimento neonatal especializado e fortalece a rede estadual de saúde, proporcionando

mais segurança, assistência qualificada e cuidado aos recém-nascidos e suas famílias.