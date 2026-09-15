Marcelo Cruz amplia diálogo com lideranças durante reuniões nas zonas Leste e Sul de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 13h40

O candidato à reeleição a deputado estadual Marcelo Cruz manteve uma agenda de reuniões com lideranças comunitárias e apoiadores em diferentes bairros de Porto Velho. Os encontros ocorreram nas zonas Leste e Sul da capital e tiveram como objetivo apresentar propostas, ouvir demandas e fortalecer o diálogo com quem acompanha de perto a realidade das comunidades.

Na Zona Leste, Marcelo Cruz se reuniu com a liderança Maria José, em um encontro voltado à troca de informações sobre as necessidades da região. A conversa também permitiu ao candidato apresentar ideias e propostas para o município e ouvir sugestões que podem contribuir para sua atuação no próximo mandato.

Ainda na Zona Leste, Marcelo esteve com as lideranças Matos e Tatiane. Durante a reunião, foram discutidas demandas da população e temas relacionados ao desenvolvimento da região. O encontro reforçou a importância da participação das lideranças no diálogo sobre as prioridades de cada comunidade.

“Essas lideranças estão presentes no dia a dia das comunidades e conhecem de perto as necessidades das pessoas. Por isso, faço questão de ouvir cada uma delas. É conversando e construindo juntos que conseguimos transformar as demandas em trabalho e resultados”, afirmou Marcelo Cruz.

Em outro encontro na Zona Leste, o candidato conversou com as lideranças Nátalle e Zaine. A reunião foi marcada pela troca de ideias e pelo fortalecimento do diálogo com representantes que atuam junto à comunidade. Marcelo destacou que pretende ampliar cada vez mais essa aproximação com os moradores.

Na Zona Sul, Marcelo Cruz também se reuniu com a liderança Mari. Durante o encontro, foram apresentadas propostas e discutidas demandas da região. Para o candidato, ouvir quem está próximo da população é fundamental para compreender as diferentes realidades existentes na capital.

“Quero continuar presente nos bairros, ouvindo as lideranças e a população. Cada região tem suas necessidades e prioridades, e nosso papel é transformar essas conversas em propostas e ações. O diálogo com a comunidade será sempre uma das bases do nosso trabalho”, declarou.

A agenda também contou com uma reunião com a liderança Abenner e sua mãe, a professora Renata. Marcelo Cruz reforçou que a aproximação com lideranças de diferentes regiões de Porto Velho faz parte da estratégia de campanha e representa uma oportunidade para fortalecer parcerias, apresentar propostas e ouvir diretamente as demandas da população.