Vereadores de Porto Velho em busca de cadeiras na Ale-RO, três concorrem à Câmara Federal, Rocha e Fúria divididos na campanha

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/09/2026 às 14h00

Deputado – Porto Velho elegeu nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024, 23 vereadores, dois a mais, que em legislaturas anteriores. Oito foram reeleitos para mais um mandato. Nas eleições gerais de outubro, dez vereadores são candidatos a deputado estadual e, três deles, à a Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa (Ale), dos 24 deputados, 21 são candidatos à reeleição. Especialistas em política, garantem que terão sucesso de 50% a 60% dos atuais concorrentes à a mais um mandato. Como três vagas já estão abertas, porque os deputados disputarão outros cargos ou devido a inelegibilidade, no caso de Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) provavelmente teremos muitas “caras novas” no Legislativo Estadual a partir de janeiro.

Deputado II – Estão em campanha em busca de cadeiras na Ale-RO os vereadores Márcio Pacele, o mais bem votado em 2024, que somou 4.692 votos; Gilber Mercês (Novo) e Everaldo Fogaça (PSD), todos reeleitos. O processo de reeleição é uma posterior disputa por outros cargos como deputado (federal, Estadual), senador e governador. A atitude é normal para que já tem uma folha de serviços prestados para a população. Se foi eleito e posteriormente reeleito, significa que atendeu a maioria da população em suas funções de legislador municipal, por isso teve a reaprovação nas urnas. O que se questiona são vereadores de primeiro mandato, como são os demais, que estão na lista de candidatos a deputado estadual. Se propor a deixar o cargo com menos de dois anos de mandato é uma atitude questionável, pois o vereador foi eleito para 4 anos. Já quem foi reeleito é até natural, que concorra a outros cargos eletivos, mas quem foi eleito pela primeira vez, não. seria um desrespeito com o eleitor.

Federal – Na mesma situação estão os vereadores da capital, que foram reeleitos e eleitos, que agora vão para a disputa de vagas na Câmara Federal, onde Rondônia tem oito dos 513 deputados. São três legisladores da capital que estão concorrendo a deputado federal e somente Elis Regina (UB) foi reeleita em 2024, sendo a terceira mais bem votada com pouco mais de 4 mil votos. Também estão concorrendo à Câmara Federal os vereadores eleitos para o primeiro mandato, pastor Evanildo Ferreira (PRTB) e Sofia Andrade (PL). Não se questiona a pretensão de galgar cargos mais relevantes na política, que é o objetivo de todo político, mas a exemplo dos legisladores que foram eleitos para um primeiro mandato, que estão com 18 meses no exercício da missão delegada pelo eleitor concorrerem a outro cargo, no caso, a deputado federal. Como ficam os eleitores que votaram nos vereadores para um mandato de 4 anos e, meses depois os eleitos já querem um novo mandato, uma nova função político-eleitoral?

Apoio – O fato mais importante na política local nos últimos dias foi a informação pública do rompimento da aliança do governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD, com o candidato do partido à sucessão estadual, Adailton Fúria, ex-prefeito de Cacoal em dois mandatos seguidos. Rocha teria reunido a cúpula do seu governo e anunciado o “racha” com Fúria e liberado a equipe político-administrativa optar por outro candidato ao cargo que deixará ao final do ano, após dois mandatos consecutivos. Também se comenta nos bastidores, que Rocha tem um candidato a govenador, que seria o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), dois mandatos seguidos, que vem crescendo nas pesquisas mais recentes na disputa pelo cargo máximo do executivo rondoniense e aparece entre os favoritos.

Futuro – Após quase oito anos à frente do Governo do Estado, Rocha não realizou um primor de administração, mas não foi reeleito em 2022 por acaso. Teve uma disputa acirrada com o senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, que disputa novamente a sucessão estadual. Rogério aparecia nas pesquisas como governador-eleito, mas ao abrir as urnas Rocha conseguiu se reeleger. Como acontece em finais de governo, principalmente em razão das eleições, são expostos somente o que deveria ser feito, o que foi feito e não atendeu as necessidades da população dentre outras denúncias. Também são destacados os erros e ignorados os acertos, mas não há como colocar Rocha e sua equipe de forma negativa, pois Rondônia é um Estado jovem (pouco mais de 40 anos de emancipação político-administrativa) com muito por se fazer. Como estamos a menos de vinte dias das eleições, a campanha a governador deverá dar uma quinada significativa. Quem viver verá...

Respigo

Um dos motivos do rompimento Rocha-Fúria teria sido uma decisão no início da caminhada eleitoral sobre a responsabilidade financeira da campanha. A recusa de um nome de enorme influência na administração estadual, teria sido recusado pelo candidato e provocado a “fúria” do governador com o candidato do seu partido +++ No interior vários vereadores também estão na disputa pelas cadeiras na Ale-RO. Nas próximas colunas, a exemplo de hoje (15), o assunto será motivo de comentários mais aprofundados +++ O deputado estadual Jean Mendonça (PL), que busca mais um mandato visita lideranças políticas, empresariais, agrícolas, sociais na região polarizada por Guajará-Mirim. Mendonça obteve boa votação na região em 2022, e é participante ativo dos interesses dos municípios no Parlamento Estadual +++ Pela Libertadores se enfrentam hoje (15) Platense e Fluminense. Às 18 horas +++ Vasco e Santa Fé jogam pela Sul-Americana. Também às 18h +++ O São Paulo recebe o Boca Juniors às 20h30 pela Sul-Americana, no Morumbis. No jogo de ida foi derrotado por 1x0.