Carreta de tomografia e ultrassom chega a Vilhena para ampliar oferta de exames de imagem

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 14h24

A Prefeitura de Vilhena recebeu nesta segunda-feira, 14, a carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde (MS), que chega ao município por meio do programa Agora Tem Especialistas. A unidade é equipada para a realização de exames de tomografia e ultrassonografia.

Os atendimentos na carreta terão início nesta sexta-feira, 18, contemplando pacientes que já estão na fila de regulação, além de novos pacientes que, durante os atendimentos de saúde, tenham indicação para a realização dos exames.

A ação também atenderá pacientes encaminhados pelos demais municípios da região do Cone Sul de Rondônia, ampliando o alcance da iniciativa e contribuindo para a redução da demanda por exames de imagem na região.

A expectativa é de que sejam realizados diariamente cerca de 70 exames de tomografia e 50 ultrassonografias. A unidade permanecerá em Vilhena durante 30 dias e ficará estacionada no Paço Municipal, no estacionamento ao lado do Gabinete da Prefeitura.

Para garantir que os atendimentos ocorram de forma organizada e que os pacientes sejam localizados para o agendamento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta as pessoas que já estão na fila de regulação a manterem seus dados cadastrais e números de telefone atualizados. A equipe responsável poderá entrar em contato para informar a data e o horário do exame.

Por isso, em caso de mudança de telefone, endereço ou qualquer outra informação cadastral, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para realizar a atualização.