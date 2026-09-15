Homem é morto a facadas em vila de apartamentos em Candeias

Por pvhnoticias.com

Publicada em 15/09/2026 às 08h50

Um homem identificado como Wellington de 26 anos, foi morto a facadas na tarde desta segunda-feira (14), em uma vila de apartamentos no bairro Satélite, município de Candeias do Jamari.

Segundo informações apuradas no local, a mãe de Wellington contou que escutou gritaria e quando foi olhar o que estava acontecendo, encontrou o filho com as mãos amarradas e com várias perfurações de faca pelo corpo, já sem vida, mas não viu quem foi o autor.

De acordo com a Polícia, o rapaz saiu recentemente da cadeia. O local foi isolado para os trabalhos da perícia que constatou seis perfurações, em seguida o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.