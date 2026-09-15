Trio é preso após fazer família refém e tentar roubar caminhonete

Por Rondonianews

Publicada em 15/09/2026 às 08h40

Nova Brasilândia D’Oeste, RO — Uma ocorrência de roubo à mão armada mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (14), em Nova Brasilândia D’Oeste, Rondônia.

Segundo informações preliminares, uma família teria sido feita refém por criminosos durante uma tentativa de roubo de uma caminhonete. Os suspeitos teriam utilizado arma de fogo para ameaçar as vítimas durante a ação.

A Polícia Militar foi acionada e agiu rapidamente, conseguindo localizar e prender três homens suspeitos de participação no crime.

Durante a ocorrência, houve disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas.

Equipes da Perícia Oficial foram acionadas e estão a caminho do local para realizar os trabalhos técnicos e coletar vestígios que possam auxiliar na investigação.

Os três suspeitos foram presos e deverão ser apresentados às autoridades competentes, que ficarão responsáveis pelos procedimentos legais.

A ocorrência ainda está em andamento e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.