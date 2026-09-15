Força Tática prende suspeito com drogas e R$ 1,2 mil em Porto Velho

Por NewsRondônia

Publicada em 15/09/2026 às 08h50

Na noite desta segunda-feira (14), a Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prendeu um suspeito durante uma ação no Condomínio Rio do Madeira, em Porto Velho. Segundo a equipe policial, ele foi abordado após uma denúncia sobre possível comercialização de drogas na região.

De acordo com o relato dos militares, a equipe realizava patrulhamento pelo condomínio quando recebeu informações de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes nas proximidades do bloco 607. Os policiais foram até o local para averiguar a denúncia. Com a aproximação da equipe, vários indivíduos correram e se dispersaram.

Durante a ação, um dos suspeitos foi abordado. Segundo a polícia, com ele foram encontradas várias porções de entorpecentes, incluindo maconha, além de R$ 1.200 em dinheiro. Ainda conforme o relato policial, o abordado afirmou que realizava a comercialização das drogas, mas alegou que trabalhava para uma terceira pessoa.

Ele teria declarado que sua função seria apenas vender os entorpecentes. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades competentes, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência deverá ser investigada para esclarecer a origem das drogas e identificar outras pessoas que possam estar envolvidas na comercialização de entorpecentes no condomínio.