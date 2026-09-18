FICCO/RO faz operação contra o tráfico de drogas em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 18/09/2026 às 08h30

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (18/9), a Operação Mirra, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao comércio e à distribuição de entorpecentes na Zona Leste de Porto Velho.

Durante as investigações, foi identificada uma estrutura, com divisão de funções, controle de pontos de venda de drogas e arrecadação compulsória mensal de valores. Também foi apurado que parte das ordens era transmitida do interior de unidade prisional, mediante o uso clandestino de aparelho de telefonia celular. Foram feitas revistas no presídio com apoio da Polícia Penal Gerência Regional da Polícia Penal (GAPE).

As medidas judiciais foram deferidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho. Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão, sendo quatro de prisão temporária e um de prisão preventiva, além de três mandados de busca e apreensão, todos cumpridos em Porto Velho.

O material apreendido durante o cumprimento das medidas será submetido à análise, e as investigações terão continuidade para o esclarecimento dos fatos e para a identificação de outros possíveis envolvidos.

Os investigados poderão responder, conforme suas responsabilidades individuais, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pela Polícia Militar e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.