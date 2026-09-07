Adolescente fica presa nas ferragens após carro capotar na BR-364

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/09/2026 às 08h40

Uma adolescente com idade entre 12 e 13 anos permaneceu dentro de um VW Gol após o veículo capotar na BR-364, no trecho entre Ji-Paraná e Presidente Médici, em Rondônia. No automóvel também estavam dois adultos, que conseguiram ser retirados com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Havia suspeita de que a adolescente estivesse presa às ferragens.

O atendimento mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia. Os profissionais foram acionados para prestar assistência às vítimas e realizar o resgate.

Durante a ocorrência, também foi identificado vazamento de combustível no automóvel capotado. A situação gerou risco de explosão enquanto o atendimento era realizado.

O acidente aconteceu na tarde de domingo (6). Conforme as informações divulgadas, o carro transportava uma família quando saiu da pista. O motorista teria perdido o controle da direção por circunstâncias que ainda não haviam sido esclarecidas. Na sequência, o veículo deixou a rodovia e capotou.

Depois dos procedimentos realizados no local, as três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal. As primeiras informações indicavam possíveis lesões leves. As causas que levaram à perda de controle do veículo ainda deverão ser esclarecidas.